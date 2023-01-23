В России отозвали более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus

23 января 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Toyota Motors отзывает автомобили из России из-за их технических проблем Фото: Анна Майорова © URA.RU Российское отделение концерна Toyota Motors отзывает из страны 47007 автомобилей марки Toyota и Lexus из-за технических проблем с программным обеспечением. Об этом сообщается на официальном сайте Росстандарта. «Отзыву подлежат 47007 автомобилей Lexus, Toyota. <…> Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях, <…> из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи», — уточняется на сайте. Программная ошибка, которая и является причиной отзыва данных автомобилей, может привести к тому, что при аварии авто не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования. Владельцы автомобилей могут заранее отследить, попадает ли их автомобиль в список для отзыва через сайт Росстандарта. Ранее сообщалось, что концерн Toyota стал первым из автопроизводителей, кто возобновил поставки автомобильных запчастей в Россию на фоне антироссийских санкций. Сообщалось, поставки возобновлены для проведения гарантийных ремонтов и отзывных кампаний. Также сообщалось, что российское подразделение Toyota Motors завершило процедуру увольнения людей в период с ноября по декабрь 2022 года на петербургском заводе, сообщают « Невские новости ».

Российское отделение концерна Toyota Motors отзывает из страны 47007 автомобилей марки Toyota и Lexus из-за технических проблем с программным обеспечением. Об этом сообщается на официальном сайте Росстандарта. «Отзыву подлежат 47007 автомобилей Lexus, Toyota. <…> Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях, <…> из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи», — уточняется на сайте. Программная ошибка, которая и является причиной отзыва данных автомобилей, может привести к тому, что при аварии авто не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования. Владельцы автомобилей могут заранее отследить, попадает ли их автомобиль в список для отзыва через сайт Росстандарта. Ранее сообщалось, что концерн Toyota стал первым из автопроизводителей, кто возобновил поставки автомобильных запчастей в Россию на фоне антироссийских санкций. Сообщалось, поставки возобновлены для проведения гарантийных ремонтов и отзывных кампаний. Также сообщалось, что российское подразделение Toyota Motors завершило процедуру увольнения людей в период с ноября по декабрь 2022 года на петербургском заводе, сообщают «Невские новости».