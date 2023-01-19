В России возобновился импорт запчастей для некоторых автомобилей

Концерн Toyota первым из автопроизводителей возобновил прямые поставки запчастей в Россию. Первые поставки в Россию были уже в конце 2022 года. Соответствующий документ подписал управляющий генеральный менеджер департамента поставки запасных частей и складских операций Toyota Motor Андрей Щербаков.
«Поставки некоторых деталей возобновлены в тестовом режиме для проведения гарантийных ремонтов и отзывных кампаний (производитель отзывает у автовладельцев продукцию для устранения дефектов)», — сообщили в пресс-службе «Тойота Мотор», передают «Известия». При этом участники авторынка отметили, что на сегодняшний день основным препятствием для возобновления полноценных поставок является серьезное нарушение логистических цепочек поставок. В Минпромторге сообщили, что пока не собираются исключать бренд из списка параллельного импорта.
Ранее представители Российского союза автостраховщиков (РСА) говорили о том, что в России за 2022 год стоимость некоторых запчастей для автомобилей увеличилась в несколько раз. По словам президента РСА Евгения Уфимцева, по целому ряду позиций рост цен оказался заметно выше среднего, например на детали кузова автомобиля, двери, капоты и оптику цены выросли на 200-300%.
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