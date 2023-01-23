В Пермском крае сменился куратор всех мэров. Инсайд URA.RU подтвердился

Пермский совет глав муниципалитетов возглавил Вадим Лысанов
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, лысанов вадим
Вадим Лысанов считается одним из самых опытных руководителей в крае Фото:

Глава Кунгурского округа Пермского края Вадим Лысанов возглавил совет глав муниципальных образований региона. Об этом URA.RU сообщил сам Лысанов. Возглавлявший этот институт глава Добрянки Константин Лызов переходит на работу в администрацию губернатора. О том, что Лысанов является одним из основных претендентов на этот, пост агентство сообщало на прошлой неделе

«Правление совета глав муниципальных образований приняло решение избрать меня и. о. председателя», — отметил он. В апреле или мае состоится съезд глав территорий, где будет избран полноценный руководитель совета.

Ранее стало известно, что Константин Лызов, который возглавлял совет, с 30 января переходит на должность заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края. В новом статусе он будет курировать местную политику. В числе других претендентов на пост председателя совета глав звучала фамилия главы Пермского района (округа) Владимира Цветова.

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Глава Кунгурского округа Пермского края Вадим Лысанов возглавил совет глав муниципальных образований региона. Об этом URA.RU сообщил сам Лысанов. Возглавлявший этот институт глава Добрянки Константин Лызов переходит на работу в администрацию губернатора. О том, что Лысанов является одним из основных претендентов на этот, пост агентство сообщало на прошлой неделе «Правление совета глав муниципальных образований приняло решение избрать меня и. о. председателя», — отметил он. В апреле или мае состоится съезд глав территорий, где будет избран полноценный руководитель совета. Ранее стало известно, что Константин Лызов, который возглавлял совет, с 30 января переходит на должность заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края. В новом статусе он будет курировать местную политику. В числе других претендентов на пост председателя совета глав звучала фамилия главы Пермского района (округа) Владимира Цветова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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