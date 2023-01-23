Сургутянин отсудил миллион рублей у московского застройщика

24 января 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Изначальная сумма компенсации составляла 3 миллиона рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте (ХМАО) местный житель отсудил у московского застройщика «ЛСР Недвижимость» миллион рублей за бракованную квартиру и сорванные сроки сдачи объекта. Об этом URA.RU сообщил руководитель центра правовой поддержки «Югорский советникъ» Алексей Редькин. «Мой клиент приобрел в компании „ЛСР Недвижимость“ квартиру в Москве через долевое строительство. Мало того, что фирма выдала квартиру, которая была недоделана, так еще и просрочили сдачу дома на два года. Мы подали в суд и отсудили у компании миллион рублей», — сообщил Редькин. Как говорит юрист, изначальная сумма компенсации была в три раза выше, но застройщику удалось избежать данного возмещения благодаря мораторию правительства РФ на взыскание штрафов и пени по долевому строительству. «Изначально сумма компенсации составляла около трех миллионов рублей, но у нас значительную часть компенсации срезали из-за моратория на штрафы и пени по долевому строительству. Сначала мораторий действовал в стране из-за пандемии, а после — из-за санкций. Но, несмотря на это, нам все же удалось победить в суде благодаря российскому закону „О защите прав потребителей“», — добавил Редькин. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в компанию застройщика. В пресс-службу «ЛСР Недвижимость» направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте (ХМАО) местный житель отсудил у московского застройщика «ЛСР Недвижимость» миллион рублей за бракованную квартиру и сорванные сроки сдачи объекта. Об этом URA.RU сообщил руководитель центра правовой поддержки «Югорский советникъ» Алексей Редькин. «Мой клиент приобрел в компании „ЛСР Недвижимость“ квартиру в Москве через долевое строительство. Мало того, что фирма выдала квартиру, которая была недоделана, так еще и просрочили сдачу дома на два года. Мы подали в суд и отсудили у компании миллион рублей», — сообщил Редькин. Как говорит юрист, изначальная сумма компенсации была в три раза выше, но застройщику удалось избежать данного возмещения благодаря мораторию правительства РФ на взыскание штрафов и пени по долевому строительству. «Изначально сумма компенсации составляла около трех миллионов рублей, но у нас значительную часть компенсации срезали из-за моратория на штрафы и пени по долевому строительству. Сначала мораторий действовал в стране из-за пандемии, а после — из-за санкций. Но, несмотря на это, нам все же удалось победить в суде благодаря российскому закону „О защите прав потребителей“», — добавил Редькин. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в компанию застройщика. В пресс-службу «ЛСР Недвижимость» направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало.