23 января 2023

Politico: Польша просит Берлин разрешить отправить танки Украине, несмотря на позицию Бербок

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, танкисты, армия, оружие, милитаризация, танк, z войска
Польша обратиться в Германию за разрешением на поставку танков Leopard 2 Украине Фото:
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Польша запросит разрешение у Германии отправить немецкие танки Leopard 2 на Украину. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы будем обращаться [к Германии] за таким разрешением [на отправку танков Leopard 2 Украине]», — приводит слова Матеуша Маровецкого Politico. При этом премьер-министр Польши отмечает, что если Берлин отклонит запрос, то Варшава будет стремиться отправить танки в меньшем объеме.

Ранее URA.RU передавало слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, что в Германии не будут препятствовать третьим странам отправке танков Leopard 2 в качестве помощи на Украину. Однако страны Запада еще не обращались в Германию с таким предложением. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что согласиться поставить украинской стороне технику, если США передадут Киеву свои танки.

США и Евросоюз оказывают финансовую и вооруженную помощь Украине с начала специальной военной операции. Президент России Владимир Путин называл целью СВО — защиту мирного населения Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Польша запросит разрешение у Германии отправить немецкие танки Leopard 2 на Украину. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Мы будем обращаться [к Германии] за таким разрешением [на отправку танков Leopard 2 Украине]», — приводит слова Матеуша Маровецкого Politico. При этом премьер-министр Польши отмечает, что если Берлин отклонит запрос, то Варшава будет стремиться отправить танки в меньшем объеме. Ранее URA.RU передавало слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, что в Германии не будут препятствовать третьим странам отправке танков Leopard 2 в качестве помощи на Украину. Однако страны Запада еще не обращались в Германию с таким предложением. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что согласиться поставить украинской стороне технику, если США передадут Киеву свои танки. США и Евросоюз оказывают финансовую и вооруженную помощь Украине с начала специальной военной операции. Президент России Владимир Путин называл целью СВО — защиту мирного населения Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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