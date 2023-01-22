Германия не будет против, если Польша отправит Украине танки Leopard

23 января 2023 в 02:40 Размер текста - 17 +

В МИД ФРГ заявили, что не против, если третьи страны поставят Киеву свои танки Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Берлин не против, если третьи страны поставят Киеву танки Leopard. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. «На данный момент вопрос еще не был задан, но если бы его нам задали, мы бы не стали препятствовать», — сказала Бербок в интервью телеканалу LCI. По ее словам, власти ФРГ не против, если третьи страны поставят Киеву танки Leopard. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц не дал однозначного ответа о готовности предоставить Киеву танки Leopard, по просьбе Украины. Если ФРГ не согласится направить тяжелую технику на Украину, то будет создана новая коалиция государств, которые готовы оказывать военную помощь Киеву. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщало, что Шольц может согласиться поставить украинской стороне технику, если США передадут Киеву свои танки. Из-за этого страны серьезно поссорились, пишет американский журнал The Time.

Берлин не против, если третьи страны поставят Киеву танки Leopard. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. «На данный момент вопрос еще не был задан, но если бы его нам задали, мы бы не стали препятствовать», — сказала Бербок в интервью телеканалу LCI. По ее словам, власти ФРГ не против, если третьи страны поставят Киеву танки Leopard. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц не дал однозначного ответа о готовности предоставить Киеву танки Leopard, по просьбе Украины. Если ФРГ не согласится направить тяжелую технику на Украину, то будет создана новая коалиция государств, которые готовы оказывать военную помощь Киеву. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщало, что Шольц может согласиться поставить украинской стороне технику, если США передадут Киеву свои танки. Из-за этого страны серьезно поссорились, пишет американский журнал The Time.