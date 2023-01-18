SZ: Германия передаст Украине танки Leopard при одном условии

SZ: Шольц назвал поставку Украине Abrams условием для отправки Leopard 2

19 января 2023 в 01:43 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц отправит ВСУ танки Leopard, если США дадут Киеву танки Abrams Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц намерен одобрить поставки Украине танков Leopard при условии, что США предоставят Киеву свои Abrams. Об этом сообщает немецкое издание Suddeutsche Zeitung. «Канцлер, очевидно, готов поставить Украине танки Leopard 2. Но только при условии, что США также предоставят боевые танки [Abrams]», — пишет издание. Германия не отправляет обещанные танки Leopard 2 Украине, так как руководствуется мнением союзников, Шольц боится упреков со стороны партнеров, которые еще не дали «отмашки». Такое мнение высказал политолог Владимир Сергиенко. Ранее читатели Die Welt назвали планы Германии прислать Украине танки Leopard эвтаназией. Большинство комментаторов заметили, что снабжение ВСУ тяжелым вооружением отрицательно скажется на развязке конфликта на Украине, передает телеканал 360.

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен одобрить поставки Украине танков Leopard при условии, что США предоставят Киеву свои Abrams. Об этом сообщает немецкое издание Suddeutsche Zeitung. «Канцлер, очевидно, готов поставить Украине танки Leopard 2. Но только при условии, что США также предоставят боевые танки [Abrams]», — пишет издание. Германия не отправляет обещанные танки Leopard 2 Украине, так как руководствуется мнением союзников, Шольц боится упреков со стороны партнеров, которые еще не дали «отмашки». Такое мнение высказал политолог Владимир Сергиенко. Ранее читатели Die Welt назвали планы Германии прислать Украине танки Leopard эвтаназией. Большинство комментаторов заметили, что снабжение ВСУ тяжелым вооружением отрицательно скажется на развязке конфликта на Украине, передает телеканал 360.