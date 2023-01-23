Курганская команда впервые попала в Высшую лигу КВН

24 января 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

За выступлением курганской команды можно будет следить по ТВ в новом сезоне Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Курганские юмористы впервые за всю историю будут представлять Зауралье в Высшей лиге Клуба веселых и находчивых. Это информация содержится в итоговом протоколе фестиваля «КиВиН — 2023». «Состав Высшей лиги сезона-2023. „Джентльмены удачи“ (Курганская область)», — указано на сайте компании «АМИК». Зауральцы прошли жесткий отбор и покорили как тусовку, так и членов жюри. Итоги десятидневного фестиваля озвучили гендиректор ТТО «АМИК» Александр Масляков и редактор Премьер-лиги КВН Владимир Костур. Курганская команда КВН «Джентльмены удачи» появилась в 2015 году. С самого начала ребята стабильно выходили в финалы официальных лиг клуба. После победного сезона в «централке» и сочинского фестиваля 2021 года курганскую команду пригласили в телевизионную Международную лигу КВН в Смоленск. Уже к 2022 году зауральцы завоевали право на участие в Первой лиге. Несмотря на то, что в финал «Джентльмены» не вышли, по итогам фестиваля в Сочи только они и «Близкие» (чемпионы Первой лиги) завоевали желанные путевки в «вышку». О том, что в Перми в 2023 году пройдет летний кубок Высшей лиги КВН, URA.RU писало ранее. Событие станет одним из флагманских на 300-летие прикамской столицы.

Курганские юмористы впервые за всю историю будут представлять Зауралье в Высшей лиге Клуба веселых и находчивых. Это информация содержится в итоговом протоколе фестиваля «КиВиН — 2023». «Состав Высшей лиги сезона-2023. „Джентльмены удачи“ (Курганская область)», — указано на сайте компании «АМИК». Зауральцы прошли жесткий отбор и покорили как тусовку, так и членов жюри. Итоги десятидневного фестиваля озвучили гендиректор ТТО «АМИК» Александр Масляков и редактор Премьер-лиги КВН Владимир Костур. Курганская команда КВН «Джентльмены удачи» появилась в 2015 году. С самого начала ребята стабильно выходили в финалы официальных лиг клуба. После победного сезона в «централке» и сочинского фестиваля 2021 года курганскую команду пригласили в телевизионную Международную лигу КВН в Смоленск. Уже к 2022 году зауральцы завоевали право на участие в Первой лиге. Несмотря на то, что в финал «Джентльмены» не вышли, по итогам фестиваля в Сочи только они и «Близкие» (чемпионы Первой лиги) завоевали желанные путевки в «вышку». О том, что в Перми в 2023 году пройдет летний кубок Высшей лиги КВН, URA.RU писало ранее. Событие станет одним из флагманских на 300-летие прикамской столицы.