Курганская команда впервые попала в Высшую лигу КВН

Курганские юмористы впервые за всю историю будут представлять Зауралье в Высшей лиге Клуба веселых и находчивых. Это информация содержится в итоговом протоколе фестиваля «КиВиН — 2023».
«Состав Высшей лиги сезона-2023. „Джентльмены удачи“ (Курганская область)», — указано на сайте компании «АМИК».
Зауральцы прошли жесткий отбор и покорили как тусовку, так и членов жюри. Итоги десятидневного фестиваля озвучили гендиректор ТТО «АМИК» Александр Масляков и редактор Премьер-лиги КВН Владимир Костур.
Курганская команда КВН «Джентльмены удачи» появилась в 2015 году. С самого начала ребята стабильно выходили в финалы официальных лиг клуба. После победного сезона в «централке» и сочинского фестиваля 2021 года курганскую команду пригласили в телевизионную Международную лигу КВН в Смоленск. Уже к 2022 году зауральцы завоевали право на участие в Первой лиге. Несмотря на то, что в финал «Джентльмены» не вышли, по итогам фестиваля в Сочи только они и «Близкие» (чемпионы Первой лиги) завоевали желанные путевки в «вышку».
О том, что в Перми в 2023 году пройдет летний кубок Высшей лиги КВН, URA.RU писало ранее. Событие станет одним из флагманских на 300-летие прикамской столицы.
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