В курганских селах умирают чаще, чем в городах

24 января 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

В селах Курганской области коэффициент смертности выше, чем в городах Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В селах Курганской области за январь—ноябрь 2022 года зафиксировали коэффициент смертности выше, чем в городах региона. Данная информация опубликована на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. Коэффициент смертности позволяет судить об интенсивности и динамике процесса смертности. «Коэффициент смертности в селах Курганской области за указанный период составил 17 в расчете на 1 000 человек. Это на две единицы больше, чем смертность в городах региона», — указано в сообщении. В числовых показателях, согласно статистике, в курганских селах за январь—ноябрь 2022 года умерло 4 644, тогда как в городах — 6 842. В сообщении Свердловскстата также указано, что в регионе наблюдается снижение смертности. «Если сравнивать с этим же периодом 2021 года, то на 2022 год смертность курганцев снизилась на 25%», — пояснили специалисты Свердловскстата. Ранее URA.RU писало, что Курганская область стремительно теряет население из-за смертности и миграции. В регионе наблюдается естественная убыль и миграционное снижение. В Курганской области сейчас проходит больничная реформа, которая подразумевает объединение районных больниц в межрайонные. По задумке властей, это позволит оказывать пациентам на селе более высококачественную медицинскую помощь. При этом самых сложных пациентов из округов вывозят санитарной авиацией в Курган. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В селах Курганской области за январь—ноябрь 2022 года зафиксировали коэффициент смертности выше, чем в городах региона. Данная информация опубликована на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. Коэффициент смертности позволяет судить об интенсивности и динамике процесса смертности. «Коэффициент смертности в селах Курганской области за указанный период составил 17 в расчете на 1 000 человек. Это на две единицы больше, чем смертность в городах региона», — указано в сообщении. В числовых показателях, согласно статистике, в курганских селах за январь—ноябрь 2022 года умерло 4 644, тогда как в городах — 6 842. В сообщении Свердловскстата также указано, что в регионе наблюдается снижение смертности. «Если сравнивать с этим же периодом 2021 года, то на 2022 год смертность курганцев снизилась на 25%», — пояснили специалисты Свердловскстата. Ранее URA.RU писало, что Курганская область стремительно теряет население из-за смертности и миграции. В регионе наблюдается естественная убыль и миграционное снижение. В Курганской области сейчас проходит больничная реформа, которая подразумевает объединение районных больниц в межрайонные. По задумке властей, это позволит оказывать пациентам на селе более высококачественную медицинскую помощь. При этом самых сложных пациентов из округов вывозят санитарной авиацией в Курган.