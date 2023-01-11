Курганская область стремительно теряет население из-за высокой смертности и миграции

В Курганской области наблюдается естественная убыль населения и миграционное снижение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с января по октябрь 2022 года выросли показатели смертности и миграции. Данная информация опубликована на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Численность населения Курганской области за данный период 2022 года сократилась на 8 761 человека, в том числе за счет естественной убыли — на 59%, миграционной убыли — на 42%. Число умерших в области превысило число родившихся в два раза», — указано в сообщении Свердловскстата.

Сообщается, что в промежуток между январем и октябрем число родившихся достигло 5 340 человек, что ниже, чем в 2021 году (6 091 человек). Смертность в Курганской области составила 10 469 человек, что почти на 3 000 меньше, чем за прошлый год. «Наиболее распространенными причинами смерти оставались болезни органов кровообращения, новообразования и внешние причины», — заявили в службе госстатистики. К концу 2022 года регион достиг естественной убыли в 5 129 человек.

Курганскую область также покидают мигранты. В Свердловскстате отмечают миграционное снижение — почти -4 000 человек, что находится на уровне 2021 года. Всего в Курганскую область прибыли 21 834 мигранта, а покинуло 25 466. Как указано в сообщении службы, за счет международной миграции население области сократилось почти на 1 300 человек. Сообщается, что всего в область из СНГ приехали около 1 500 человек. «Большинство из них жители Казахстана, Таджикистана и Узбекистана», — пояснили в Свердловскстате.

Ранее URA.RU писало, что Курганская область стремительно теряет иностранных мигрантов. В регионе в три раза вырос отток мигрантов, если сравнивать с 2021 годом. Область также стали больше покидать граждан Российской Федерации.