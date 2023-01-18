Курганские пациенты рискуют остаться без санитарной авиации

Авиакомпании не заявились на тендер Курганской области из-за низкой цены

19 января 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

В 2022 году в Курганской области с помощью санавиации перевезли 252 пациента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганские пациенты и медики рискуют остаться без санитарной авиации, так как контракт на работу вертолетной компании на 2023 год не заключен. Второй аукцион на госзакупку авиационных работ на оказание медицинской помощи не состоялся, потому что не поступило ни одной заявки, указано на сайте госзакупок. Та компания, которая ранее оказывала услуги, заявила URA.RU, что предложение невыгодно. «Закупка на авиационные работы, выполняемые органами государственной власти в целях оказания медицинской помощи размещена 02.12.2022 года. Торги признаны несостоявшимися: по окончании срока подачи заявок (12.12.2022) не подано ни одной заявки на участие в закупке», — указано на сайте госзакупок. Сорвались два аукциона на авиационные услуги для оказания медпомощи в Курганской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Начальная цена контракта была указана чуть более 85 млн рублей. Согласно документам, срок действия контракта должен быть со дня подписания по 31.12.2023 года. Выполнение работ будет по заявке. Объем работ 484 летных часов. Воздушное судно должно поддерживаться в состоянии готовности к выполнению полета в срок, не превышающий 30 минут в теплое время года и 60 минут в холодное время года с момента поступления согласованной заявки. В ноябре 2022 года был размещен такой же тендер, заявок на него не поступало. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU рассказали, что в регионе задействован один вертолет для оказания авиамедэвакуации. «Полеты выполняет АО „Русские вертолетные системы“. В 2022 году было проведено 256 вылетов, эвакуировано 252 пациента, из них 45 детей, в том числе 15 детей в возрасте до года», — говорится в ответе. Основные показания для эвакуации пациентов на вертолете: тяжелые и крайне тяжелые состояния, соблюдение «терапевтического окна» (оптимального времени для начала лечения заболевания), а также невозможность перевозки наземным транспортом. Эвакуация пациентов чаще проводилась из районов области в клиники Кургана. Но были случаи и эвакуации в другие регионы. Это, в основном, тяжелые маленькие пациенты, нуждающиеся в оказании помощи в федеральных медцентрах Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени. На вопрос о том, как будет работать санавиация в 2023 году в департаменте не ответили. Врачи отмечают, что санавиация Курганской области необходима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В АО «Русские вертолетные системы» (РВС) пояснили URA.RU, что компания не заявилась на тендер из-за очень низкой цены. «Сейчас контракта нет — никто работы не выполняет. Мы по прошлогоднему контракту свою работу исполнили, часы вылетали. Сейчас вертолет наш находится в Кургане, летчики и инженеры в Кургане, но аукцион пока не состоялся. Мы довели все доводы до руководства региона, надеюсь, что вопрос будет разрешен. В целом, при экстренной необходимости, есть возможность подавать заявки разовые (на один вылет). С начала года нам такие заявки не поступали, но у нас есть возможность их выполнять», — рассказали в РВС. В компании считают, что можно не увеличивать общую сумму контракта, но повысить стоимость летного часа. Тогда будет не около 500 часов, как в 2022 году, а, например, 450 часов. По данным сотрудника, часть средств, предусмотренных на санавиацию, идет из федерального бюджета, а часть из областного. Как долго компания готова ждать приемлемые условия контракта для продолжения работы в Курганской области, сотрудник не смог сказать. Источник URA.RU из врачебного сообщества отметил, что санавиация региону необходима. В тяжелых случаях пациентам из районов необходимую медпомощь могут оказать только в областном центре, при этом большую роль играет время транспортировки. «От этой работы зависят жизни и здоровье людей. Врачей вертолетная компания устраивает: сотрудники работают четко, слаженно, быстро. Мы были бы не против, если бы компания продолжила работу в Курганской области», — говорит он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские пациенты и медики рискуют остаться без санитарной авиации, так как контракт на работу вертолетной компании на 2023 год не заключен. Второй аукцион на госзакупку авиационных работ на оказание медицинской помощи не состоялся, потому что не поступило ни одной заявки, указано на сайте госзакупок. Та компания, которая ранее оказывала услуги, заявила URA.RU, что предложение невыгодно. «Закупка на авиационные работы, выполняемые органами государственной власти в целях оказания медицинской помощи размещена 02.12.2022 года. Торги признаны несостоявшимися: по окончании срока подачи заявок (12.12.2022) не подано ни одной заявки на участие в закупке», — указано на сайте госзакупок. Начальная цена контракта была указана чуть более 85 млн рублей. Согласно документам, срок действия контракта должен быть со дня подписания по 31.12.2023 года. Выполнение работ будет по заявке. Объем работ 484 летных часов. Воздушное судно должно поддерживаться в состоянии готовности к выполнению полета в срок, не превышающий 30 минут в теплое время года и 60 минут в холодное время года с момента поступления согласованной заявки. В ноябре 2022 года был размещен такой же тендер, заявок на него не поступало. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU рассказали, что в регионе задействован один вертолет для оказания авиамедэвакуации. «Полеты выполняет АО „Русские вертолетные системы“. В 2022 году было проведено 256 вылетов, эвакуировано 252 пациента, из них 45 детей, в том числе 15 детей в возрасте до года», — говорится в ответе. Основные показания для эвакуации пациентов на вертолете: тяжелые и крайне тяжелые состояния, соблюдение «терапевтического окна» (оптимального времени для начала лечения заболевания), а также невозможность перевозки наземным транспортом. Эвакуация пациентов чаще проводилась из районов области в клиники Кургана. Но были случаи и эвакуации в другие регионы. Это, в основном, тяжелые маленькие пациенты, нуждающиеся в оказании помощи в федеральных медцентрах Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени. На вопрос о том, как будет работать санавиация в 2023 году в департаменте не ответили. В АО «Русские вертолетные системы» (РВС) пояснили URA.RU, что компания не заявилась на тендер из-за очень низкой цены. «Сейчас контракта нет — никто работы не выполняет. Мы по прошлогоднему контракту свою работу исполнили, часы вылетали. Сейчас вертолет наш находится в Кургане, летчики и инженеры в Кургане, но аукцион пока не состоялся. Мы довели все доводы до руководства региона, надеюсь, что вопрос будет разрешен. В целом, при экстренной необходимости, есть возможность подавать заявки разовые (на один вылет). С начала года нам такие заявки не поступали, но у нас есть возможность их выполнять», — рассказали в РВС. В компании считают, что можно не увеличивать общую сумму контракта, но повысить стоимость летного часа. Тогда будет не около 500 часов, как в 2022 году, а, например, 450 часов. По данным сотрудника, часть средств, предусмотренных на санавиацию, идет из федерального бюджета, а часть из областного. Как долго компания готова ждать приемлемые условия контракта для продолжения работы в Курганской области, сотрудник не смог сказать. Источник URA.RU из врачебного сообщества отметил, что санавиация региону необходима. В тяжелых случаях пациентам из районов необходимую медпомощь могут оказать только в областном центре, при этом большую роль играет время транспортировки. «От этой работы зависят жизни и здоровье людей. Врачей вертолетная компания устраивает: сотрудники работают четко, слаженно, быстро. Мы были бы не против, если бы компания продолжила работу в Курганской области», — говорит он.