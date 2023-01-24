Полянский пригрозил Западу «самыми красными линиями»

Зампостпред РФ при ООН сказал, что некоторые красные линии Запад уже пересек Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Запад пересек не все «красные линии», еще остается риск эскалации конфликта на Украине. Такое заявление сделал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы посылаем все больше сигналов, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, самые красные из них еще не были пересечены. И когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию», — сказал Полянский в интервью американской журналистке Ким Иверсен. Материал опубликован на Rumble . По его словам, РФ посылает сигнал Западу, что наращивание поставок вооружения радикально не повлияет на боевые действия на Украине.

Президент России Владимир Путин до начала спецоперации на Украине называл «красными линиями» угрозы, которые могут исходить с территории Украины по отношению к РФ. Президент США Джо Байден сказал, что не собирается признавать эти требования. В январе прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров назвал три красные линии, которые Западу не следует нарушать. В списке было расширение НАТО до границ РФ, участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе и размещение американских военных баз в Азовском море.