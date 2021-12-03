03 декабря 2021

Байден заявил, что не признает указанные Россией «красные линии»

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Джо Байден, байден джо
Джо Байден рассчитывает провести долгий разговор с Владимиром Путиным Фото:
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Президент США Джо Байден заявил, что не намерен признавать «красные линии» на Украине, на которые указал президент России Владимир Путин. Об этом Байден заявил в ходе разговора с журналистами.

«Мы давно знаем о действиях России. Я не признаю ничью красную линию», — приводит слова Байдена ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что красные линии являются угрозой для России. «Вы спросили про Украину: „Где эти красные линии?“ Это прежде всего создания угроз для нас, которые могут исходить с этих территорий», — передает слова Путина телеканал 360. В Кремле отметили, что «красной линией» для России является вступление Украины и Грузии в НАТО, и превращение соседних стран в военный плацдарм. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что встреча Путина и Байдена может пройти на следующей неделе.

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Президент США Джо Байден заявил, что не намерен признавать «красные линии» на Украине, на которые указал президент России Владимир Путин. Об этом Байден заявил в ходе разговора с журналистами. «Мы давно знаем о действиях России. Я не признаю ничью красную линию», — приводит слова Байдена ТАСС. Ранее Владимир Путин заявил, что красные линии являются угрозой для России. «Вы спросили про Украину: „Где эти красные линии?“ Это прежде всего создания угроз для нас, которые могут исходить с этих территорий», — передает слова Путина телеканал 360. В Кремле отметили, что «красной линией» для России является вступление Украины и Грузии в НАТО, и превращение соседних стран в военный плацдарм. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что встреча Путина и Байдена может пройти на следующей неделе.
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