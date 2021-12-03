Байден заявил, что не признает указанные Россией «красные линии»

04 декабря 2021 в 07:49 Размер текста - 17 +

Джо Байден рассчитывает провести долгий разговор с Владимиром Путиным Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Президент США Джо Байден заявил, что не намерен признавать «красные линии» на Украине, на которые указал президент России Владимир Путин. Об этом Байден заявил в ходе разговора с журналистами. «Мы давно знаем о действиях России. Я не признаю ничью красную линию», — приводит слова Байдена ТАСС. Ранее Владимир Путин заявил, что красные линии являются угрозой для России. «Вы спросили про Украину: „Где эти красные линии?“ Это прежде всего создания угроз для нас, которые могут исходить с этих территорий», — передает слова Путина телеканал 360. В Кремле отметили, что «красной линией» для России является вступление Украины и Грузии в НАТО, и превращение соседних стран в военный плацдарм. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что встреча Путина и Байдена может пройти на следующей неделе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден заявил, что не намерен признавать «красные линии» на Украине, на которые указал президент России Владимир Путин. Об этом Байден заявил в ходе разговора с журналистами. «Мы давно знаем о действиях России. Я не признаю ничью красную линию», — приводит слова Байдена ТАСС. Ранее Владимир Путин заявил, что красные линии являются угрозой для России. «Вы спросили про Украину: „Где эти красные линии?“ Это прежде всего создания угроз для нас, которые могут исходить с этих территорий», — передает слова Путина телеканал 360. В Кремле отметили, что «красной линией» для России является вступление Украины и Грузии в НАТО, и превращение соседних стран в военный плацдарм. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что встреча Путина и Байдена может пройти на следующей неделе.