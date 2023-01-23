Курганские прокуроры соревновались, кто самый умный в игре в шахматы

Сотрудники прокуратуры Курганской области выявили сильнейшего в шахматном турнире, посвященном 80-летию образованию региональной прокуратуры. Информация появилась на сайте областной прокуратуры.
«Состоялся турнир по шахматам, посвященный 80-летию со дня образования прокуратуры области», — рассказали в пресс-службе ведомства. Турнир прошел в здании прокуратуры города Кургана.
В состязаниях по шахматам приняли участие как действующие работники прокуратуры, так и ветераны ведомства. Победителем турнира ветеранов стал Леонид Усольцев. Среди действующих сотрудников первое место занял зампрокурора Каргапольского района Дмитрий Куликов. Второе место у заместителя прокурора из Петухово Дениса Довгополова, третью итоговую строчку занял помощник Шадринского межрайонного прокурора Эльдар Сунагатуллин. «По итогам соревнования заместитель прокурора области Алексей Владимирович Волков вручил всем победителям турнира призы», — сообщили в прокуратуре.
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