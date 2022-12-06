Губернатор Шумков отправил чиновников и мэров заниматься физкультурой

Губернатор Вадим Шумков провел Совет по развитию спорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил чиновникам и главам муниципалитетов заниматься физкультурой в новых спортивных комплексах. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Провели Совет по развитию физической культуры и спорта. <…> С учетом ввода в регионе огромного количества новых крытых и открытых спортивных объектов, порекомендовал коллегам из государственных и муниципальных органов власти поддержать их функционирование личным примером», — написал Шумков. Он отметил, что в Кургане появятся два крытых спорткомплекса. Открытые комплексы построят в Шадринске. В следующем году в регионе сделают пять мини-стадионов. Власти определяют учреждения, к которым их прикрепят.

На заседании также обсудили ремонт стадионов и спортивных школ. Главам городов и округов области рекомендовали во время работ по благоустройство территорий думать о любителях здорового образа жизни.

Ранее URA.RU писало, что по данным регионального спортуправления, в ближайшее три года в области планируется отремонтировать более 30 объектов. В 2023 году начнется строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов, которые расположатся в Кургане и в Шумихе. Также в следующем году установят три хоккейных корта и начнут строительство модульного спортивного зала.