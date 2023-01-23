В Тюменской области острая нехватка сотрудников детских садов

В Тюменской области открыто более 130 вакансий на должность воспитателя и младшего воспитателя в детских дошкольных учреждениях. Информация об этом размещена на портале «Работа России».
«МАДОУ Д/С № 135 города Тюмени. Вакансии: младший воспитатель. Полный рабочий день. Образование: профильное или курсы переподготовки по специальности „младший воспитатель“. Дополнительные требования: наличие медкнижки. Зарплата — от 20 тысяч рублей », — указано в реестре портала «Работа в России». В этот садик также требуются помощник воспитателя на зарплату от 17 тысяч рублей и воспитатель с профильным образованием на оклад от 22 тысяч рублей.
В детский сад № 39 города Тюмени нужны три специалиста: младший воспитатель на зарплату от 21 тысячи рублей, няня с окладом от 17 тысяч рублей и воспитатель, которому обещают платить от 25 тысяч рублей.
Всего, по данным сервиса «Работа России», в детсадах Тюменской области вакантно более 130 мест. В кадрах нуждаются как муниципальные учреждения, так и частные.
Агентство направило запрос в департамент образования и науки Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».
В Тюменской области открыто более 130 вакансий на должность воспитателя и младшего воспитателя в детских дошкольных учреждениях. Информация об этом размещена на портале «Работа России». «МАДОУ Д/С № 135 города Тюмени. Вакансии: младший воспитатель. Полный рабочий день. Образование: профильное или курсы переподготовки по специальности „младший воспитатель“. Дополнительные требования: наличие медкнижки. Зарплата — от 20 тысяч рублей », — указано в реестре портала «Работа в России». В этот садик также требуются помощник воспитателя на зарплату от 17 тысяч рублей и воспитатель с профильным образованием на оклад от 22 тысяч рублей. В детский сад № 39 города Тюмени нужны три специалиста: младший воспитатель на зарплату от 21 тысячи рублей, няня с окладом от 17 тысяч рублей и воспитатель, которому обещают платить от 25 тысяч рублей. Всего, по данным сервиса «Работа России», в детсадах Тюменской области вакантно более 130 мест. В кадрах нуждаются как муниципальные учреждения, так и частные. Агентство направило запрос в департамент образования и науки Тюменской области. Ответ на него ожидается.