Глава ХМАО в правительстве РФ обсудит мегапроект, одобренный Мишустиным

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась в рабочую поездку в Москве, где обсудит проект особой экономической зоны в Нягани, создание которой одобрил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в депсвязи округа.
«В ходе поездки Наталья Комарова обсудит в министерстве экономического развития России тему создания особой экономической зоны в Нягани. Кроме того, глава ХМАО примет участие во Всероссийском совещании общественного совета федерального партийного проекта „Выбирай свое“, где представит опыт работы региона по импортозамещению», — уточнили в депсвязи.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова на встрече с главой Сургутского района Андреем Трубецким и депутатами думы призвала инвестировать в особую экономическую зону промышленно-производственного типа в Нягани. Проект одобрен председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
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