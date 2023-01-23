23 января 2023

Глава ХМАО в правительстве РФ обсудит мегапроект, одобренный Мишустиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание президента. Москва, комарова наталья
Наталья Комарова отправилась с рабочим визитом в Москву Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась в рабочую поездку в Москве, где обсудит проект особой экономической зоны в Нягани, создание которой одобрил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в депсвязи округа.

«В ходе поездки Наталья Комарова обсудит в министерстве экономического развития России тему создания особой экономической зоны в Нягани. Кроме того, глава ХМАО примет участие во Всероссийском совещании общественного совета федерального партийного проекта „Выбирай свое“, где представит опыт работы региона по импортозамещению», — уточнили в депсвязи.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова на встрече с главой Сургутского района Андреем Трубецким и депутатами думы призвала инвестировать в особую экономическую зону промышленно-производственного типа в Нягани. Проект одобрен председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась в рабочую поездку в Москве, где обсудит проект особой экономической зоны в Нягани, создание которой одобрил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в депсвязи округа. «В ходе поездки Наталья Комарова обсудит в министерстве экономического развития России тему создания особой экономической зоны в Нягани. Кроме того, глава ХМАО примет участие во Всероссийском совещании общественного совета федерального партийного проекта „Выбирай свое“, где представит опыт работы региона по импортозамещению», — уточнили в депсвязи. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова на встрече с главой Сургутского района Андреем Трубецким и депутатами думы призвала инвестировать в особую экономическую зону промышленно-производственного типа в Нягани. Проект одобрен председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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