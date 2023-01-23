Глава ХМАО в правительстве РФ обсудит мегапроект, одобренный Мишустиным

24 января 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова отправилась с рабочим визитом в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась в рабочую поездку в Москве, где обсудит проект особой экономической зоны в Нягани, создание которой одобрил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в депсвязи округа. «В ходе поездки Наталья Комарова обсудит в министерстве экономического развития России тему создания особой экономической зоны в Нягани. Кроме того, глава ХМАО примет участие во Всероссийском совещании общественного совета федерального партийного проекта „Выбирай свое“, где представит опыт работы региона по импортозамещению», — уточнили в депсвязи. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова на встрече с главой Сургутского района Андреем Трубецким и депутатами думы призвала инвестировать в особую экономическую зону промышленно-производственного типа в Нягани. Проект одобрен председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась в рабочую поездку в Москве, где обсудит проект особой экономической зоны в Нягани, создание которой одобрил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в депсвязи округа. «В ходе поездки Наталья Комарова обсудит в министерстве экономического развития России тему создания особой экономической зоны в Нягани. Кроме того, глава ХМАО примет участие во Всероссийском совещании общественного совета федерального партийного проекта „Выбирай свое“, где представит опыт работы региона по импортозамещению», — уточнили в депсвязи. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова на встрече с главой Сургутского района Андреем Трубецким и депутатами думы призвала инвестировать в особую экономическую зону промышленно-производственного типа в Нягани. Проект одобрен председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.