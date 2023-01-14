Губернатор ХМАО призвала инвестировать в мегапроект, одобренный Мишустиным

Губернатор ХМАО призвала главу и депутатов инвестировать в особую экономическую зону «Нягань»

15 января 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова на встрече с депутатами и главой Сургутского района призвала инвестировать в мегапроект ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова на встрече с главой Сургутского района Андреем Трубецким и депутатами думы призвала инвестировать в особую экономическую зону промышленно-производственного типа в Нягани. Проект одобрен председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Трансляция встречи велась на странице главы округа в социальной сети «ВКонтакте». «У нас есть еще один элемент сопровождения и поддержки бизнеса — это свободная экономическая зона промышленно-производственного назначения в Нягани. Прошу обратить внимание на ее возможности и вложить в портфель предложения инвесторам», — рассказала Комарова. Губернатор также добавила, что округом заключено первое в стране региональное соглашение по сопровождению инвестиций. Ранее URA.RU писало, что Минэкономразвития РФ согласовало с властями ХМАО проект создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Нягани. На ее территории будут созданы предприятия по производству мебели, полимерных труб, кормового белка для нужд сельского хозяйства, а также центр обработки данных. Объем инвестиций в проекты составит около 25 млрд рублей.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова на встрече с главой Сургутского района Андреем Трубецким и депутатами думы призвала инвестировать в особую экономическую зону промышленно-производственного типа в Нягани. Проект одобрен председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Трансляция встречи велась на странице главы округа в социальной сети «ВКонтакте». «У нас есть еще один элемент сопровождения и поддержки бизнеса — это свободная экономическая зона промышленно-производственного назначения в Нягани. Прошу обратить внимание на ее возможности и вложить в портфель предложения инвесторам», — рассказала Комарова. Губернатор также добавила, что округом заключено первое в стране региональное соглашение по сопровождению инвестиций. Ранее URA.RU писало, что Минэкономразвития РФ согласовало с властями ХМАО проект создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Нягани. На ее территории будут созданы предприятия по производству мебели, полимерных труб, кормового белка для нужд сельского хозяйства, а также центр обработки данных. Объем инвестиций в проекты составит около 25 млрд рублей.