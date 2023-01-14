Губернатор ХМАО призвала инвестировать в мегапроект, одобренный Мишустиным

Губернатор ХМАО Наталья Комарова на встрече с главой Сургутского района Андреем Трубецким и депутатами думы призвала инвестировать в особую экономическую зону промышленно-производственного типа в Нягани. Проект одобрен председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Трансляция встречи велась на странице главы округа в социальной сети «ВКонтакте».
«У нас есть еще один элемент сопровождения и поддержки бизнеса — это свободная экономическая зона промышленно-производственного назначения в Нягани. Прошу обратить внимание на ее возможности и вложить в портфель предложения инвесторам», — рассказала Комарова. Губернатор также добавила, что округом заключено первое в стране региональное соглашение по сопровождению инвестиций.
Ранее URA.RU писало, что Минэкономразвития РФ согласовало с властями ХМАО проект создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Нягани. На ее территории будут созданы предприятия по производству мебели, полимерных труб, кормового белка для нужд сельского хозяйства, а также центр обработки данных. Объем инвестиций в проекты составит около 25 млрд рублей.
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