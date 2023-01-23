Пермячка притворилась мужчиной и украла у женщины пылесос

24 января 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Мошенница, используя мужское имя, создала фальшивую страницу на одном из сайтов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Пермском районе будут судить 24-летнюю девушку, которая, притворяясь в интернете мужчиной, похитила у 42-летней местной жительницы пылесос и фен. Сумма ущерба составила 85 тысяч рублей, обвинение предъявлено по статье «мошенничество». «В августе прошлого года в дежурную часть обратилась местная жительниц. Она сообщила, что неизвестный похитил специализированную технику. Потерпевшая пояснила, что занимается клининговой деятельностью и накануне сдала мужчине в аренду пылесос и фен для сушки ковров без заключения договора. После окончания действия соглашения технику не вернули, а мужчина перестал выходить на связь», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. В полиции установили, что технику похитила мошенница. Она, используя мужское имя, создала на одном из сайтов в интернете фальшивую страницу и договорилась с потерпевшей об аренде оборудования. Привезти ее мошенница попросила родственника. В это же время она опубликовала объявление о продаже техники на другом сайте, в результате продав ее за 40 тысяч рублей. Деньги потратила на свои нужды. В результате расследования собрана доказательная база, уголовное дело передано в суд. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк притворялся собственным братом, чтобы не платить судебный штраф. Хитрость была раскрыта, в результате мужчине назначили наказание в виде 40 часов обязательных работ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском районе будут судить 24-летнюю девушку, которая, притворяясь в интернете мужчиной, похитила у 42-летней местной жительницы пылесос и фен. Сумма ущерба составила 85 тысяч рублей, обвинение предъявлено по статье «мошенничество». «В августе прошлого года в дежурную часть обратилась местная жительниц. Она сообщила, что неизвестный похитил специализированную технику. Потерпевшая пояснила, что занимается клининговой деятельностью и накануне сдала мужчине в аренду пылесос и фен для сушки ковров без заключения договора. После окончания действия соглашения технику не вернули, а мужчина перестал выходить на связь», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. В полиции установили, что технику похитила мошенница. Она, используя мужское имя, создала на одном из сайтов в интернете фальшивую страницу и договорилась с потерпевшей об аренде оборудования. Привезти ее мошенница попросила родственника. В это же время она опубликовала объявление о продаже техники на другом сайте, в результате продав ее за 40 тысяч рублей. Деньги потратила на свои нужды. В результате расследования собрана доказательная база, уголовное дело передано в суд. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк притворялся собственным братом, чтобы не платить судебный штраф. Хитрость была раскрыта, в результате мужчине назначили наказание в виде 40 часов обязательных работ.