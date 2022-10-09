Пермяк прикинулся своим братом, чтобы не платить штраф

10 октября 2022 в 10:12 Размер текста - 17 +

Мужчина уклонялся от оплаты штрафа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Перми представился собственным братом, чтобы уклониться от выплаты судебного штрафа. О том, как судебным приставам удалось понять, что перед ними должник, рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «К судебным приставам поступила информация, что житель Перми уклоняется от оплаты штрафа за вождение в нетрезвом виде. Чтобы привлечь уклониста в ответственности, приставы пришли к его престарелой матери. Навстречу вышел мужчина и представился братом разыскиваемого. Он рассказал, что приехал проведать маму и о судьбе непутевого родственника ничего не знает. Возможно, на этом общение с приставами закончилось, если бы женский голос не стал звать их собеседника по имени, которое совпало с именем должника», — рассказали в пресс-службе ведомства. После того как обман вскрылся, мужчина был доставлен в отдел судебных приставов, где в отношении его был составлен протокол об административном нарушении. Суд назначил пермяку наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Житель Перми представился собственным братом, чтобы уклониться от выплаты судебного штрафа. О том, как судебным приставам удалось понять, что перед ними должник, рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «К судебным приставам поступила информация, что житель Перми уклоняется от оплаты штрафа за вождение в нетрезвом виде. Чтобы привлечь уклониста в ответственности, приставы пришли к его престарелой матери. Навстречу вышел мужчина и представился братом разыскиваемого. Он рассказал, что приехал проведать маму и о судьбе непутевого родственника ничего не знает. Возможно, на этом общение с приставами закончилось, если бы женский голос не стал звать их собеседника по имени, которое совпало с именем должника», — рассказали в пресс-службе ведомства. После того как обман вскрылся, мужчина был доставлен в отдел судебных приставов, где в отношении его был составлен протокол об административном нарушении. Суд назначил пермяку наказание в виде 40 часов обязательных работ.