09 октября 2022
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Пермяк прикинулся своим братом, чтобы не платить штраф

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , горе, безработица, одиночество, печаль, мужчина, безработный
Мужчина уклонялся от оплаты штрафа Фото:

Житель Перми представился собственным братом, чтобы уклониться от выплаты судебного штрафа. О том, как судебным приставам удалось понять, что перед ними должник, рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

«К судебным приставам поступила информация, что житель Перми уклоняется от оплаты штрафа за вождение в нетрезвом виде. Чтобы привлечь уклониста в ответственности, приставы пришли к его престарелой матери. Навстречу вышел мужчина и представился братом разыскиваемого. Он рассказал, что приехал проведать маму и о судьбе непутевого родственника ничего не знает. Возможно, на этом общение с приставами закончилось, если бы женский голос не стал звать их собеседника по имени, которое совпало с именем должника», — рассказали в пресс-службе ведомства.

После того как обман вскрылся, мужчина был доставлен в отдел судебных приставов, где в отношении его был составлен протокол об административном нарушении. Суд назначил пермяку наказание в виде 40 часов обязательных работ.

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Житель Перми представился собственным братом, чтобы уклониться от выплаты судебного штрафа. О том, как судебным приставам удалось понять, что перед ними должник, рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «К судебным приставам поступила информация, что житель Перми уклоняется от оплаты штрафа за вождение в нетрезвом виде. Чтобы привлечь уклониста в ответственности, приставы пришли к его престарелой матери. Навстречу вышел мужчина и представился братом разыскиваемого. Он рассказал, что приехал проведать маму и о судьбе непутевого родственника ничего не знает. Возможно, на этом общение с приставами закончилось, если бы женский голос не стал звать их собеседника по имени, которое совпало с именем должника», — рассказали в пресс-службе ведомства. После того как обман вскрылся, мужчина был доставлен в отдел судебных приставов, где в отношении его был составлен протокол об административном нарушении. Суд назначил пермяку наказание в виде 40 часов обязательных работ.
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