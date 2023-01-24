На футбольного блогера «КраСаву» завели дело за дискредитацию армии РФ

24 января 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Экс-футболист Урала обвиняется в дискредитации ВС РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Блогера и экс-футболиста Урала Евгения Савина, известного под ником КраСава, обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. «Савину вменяется совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей», — сообщает «Интерфакс». За свою футбольную карьеру Савин сменил несколько российских клубов, в том числе играющих в РПЛ. Среди них: екатеринбургский ФК «Урал», пермский «Амкар» и тюменский «Тобол». Ранее URA.RU сообщало, что блогер Красава уехал из России. Причиной стало интервью с украинскими спортсменами.

Блогера и экс-футболиста Урала Евгения Савина, известного под ником КраСава, обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. «Савину вменяется совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей», — сообщает «Интерфакс». За свою футбольную карьеру Савин сменил несколько российских клубов, в том числе играющих в РПЛ. Среди них: екатеринбургский ФК «Урал», пермский «Амкар» и тюменский «Тобол». Ранее URA.RU сообщало, что блогер Красава уехал из России. Причиной стало интервью с украинскими спортсменами.