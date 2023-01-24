На футбольного блогера «КраСаву» завели дело за дискредитацию армии РФ

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Экс-футболист Урала обвиняется в дискредитации ВС РФ Фото:

Блогера и экс-футболиста Урала Евгения Савина, известного под ником КраСава, обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

«Савину вменяется совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей», — сообщает «Интерфакс».

За свою футбольную карьеру Савин сменил несколько российских клубов, в том числе играющих в РПЛ. Среди них: екатеринбургский ФК «Урал», пермский «Амкар» и тюменский «Тобол».

Ранее URA.RU сообщало, что блогер Красава уехал из России. Причиной стало интервью с украинскими спортсменами.

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Блогера и экс-футболиста Урала Евгения Савина, известного под ником КраСава, обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. «Савину вменяется совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей», — сообщает «Интерфакс». За свою футбольную карьеру Савин сменил несколько российских клубов, в том числе играющих в РПЛ. Среди них: екатеринбургский ФК «Урал», пермский «Амкар» и тюменский «Тобол». Ранее URA.RU сообщало, что блогер Красава уехал из России. Причиной стало интервью с украинскими спортсменами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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