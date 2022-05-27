Блогер Красава уехал из России после интервью с украинцами

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Популярный блогер оставил свой футбольный клуб, покинув Россию Фото:

Автор YouTube-канала «КраСава» и президент одноименного футбольного клуба Евгений Савин покинул Россию после интервью с украинскими футболистами. Информацию об этом блогер распространил на своем же канале.

«После выпуска с украинскими спортсменами президент ФК „Красава“ Савин Евгений покинул страну», — сообщили на YouTube-канале «КраСава». Что будет с частным футбольным клубом, основателем которого Савин стал в 2021 году, не уточняется.

Ранее блогер снял провокационное видео с украинскими футболистами, в котором высказался против специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Ролик вызвал общественный резонанс в России: некоторые медийные лица предлагали завести на Савина уголовное дело и лишить блогера гражданства.

Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. Как отмечал российский лидер, операция проводится вынужденно, а ее цели — защита жителей Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР.

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Автор YouTube-канала «КраСава» и президент одноименного футбольного клуба Евгений Савин покинул Россию после интервью с украинскими футболистами. Информацию об этом блогер распространил на своем же канале. «После выпуска с украинскими спортсменами президент ФК „Красава“ Савин Евгений покинул страну», — сообщили на YouTube-канале «КраСава». Что будет с частным футбольным клубом, основателем которого Савин стал в 2021 году, не уточняется. Ранее блогер снял провокационное видео с украинскими футболистами, в котором высказался против специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Ролик вызвал общественный резонанс в России: некоторые медийные лица предлагали завести на Савина уголовное дело и лишить блогера гражданства. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. Как отмечал российский лидер, операция проводится вынужденно, а ее цели — защита жителей Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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