В Тюмени накажут вандалов, осквернивших парк Победы

В Тюмени возбуждено уголовное дело против хулиганов, разгромивших арку в сквере Победы. Об этом сообщает telegram-канал Cледственного комитета России по Тюменской области.
«По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение группой лиц мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России)», — сообщает ведомство.
В настоящее время проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к погрому. Поврежденная арка была установлена в парке Победы в память о погибших солдатах.
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