23 января 2023

В Тюмени накажут вандалов, осквернивших парк Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Последнее слово подсудимого Бекмансурова Тимура. Пермский краевой суд, зал суда
Следствие устанавливает всех причастных к погрому Фото:

В Тюмени возбуждено уголовное дело против хулиганов, разгромивших арку в сквере Победы. Об этом сообщает telegram-канал Cледственного комитета России по Тюменской области.

«По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение группой лиц мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России)», — сообщает ведомство.

В настоящее время проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к погрому. Поврежденная арка была установлена в парке Победы в память о погибших солдатах.

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В Тюмени возбуждено уголовное дело против хулиганов, разгромивших арку в сквере Победы. Об этом сообщает telegram-канал Cледственного комитета России по Тюменской области. «По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение группой лиц мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России)», — сообщает ведомство. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к погрому. Поврежденная арка была установлена в парке Победы в память о погибших солдатах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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