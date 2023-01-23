В Тюмени накажут вандалов, осквернивших парк Победы

24 января 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Следствие устанавливает всех причастных к погрому Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени возбуждено уголовное дело против хулиганов, разгромивших арку в сквере Победы. Об этом сообщает telegram-канал Cледственного комитета России по Тюменской области. «По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение группой лиц мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России)», — сообщает ведомство. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к погрому. Поврежденная арка была установлена в парке Победы в память о погибших солдатах.

В Тюмени возбуждено уголовное дело против хулиганов, разгромивших арку в сквере Победы. Об этом сообщает telegram-канал Cледственного комитета России по Тюменской области. «По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение группой лиц мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России)», — сообщает ведомство. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к погрому. Поврежденная арка была установлена в парке Победы в память о погибших солдатах.