23 января 2023

Назначен новый руководитель Челябинской таможни. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт контроля Уральского таможенного управления в зале прилетов аэропорта
У челябинских таможенников появился новый руководитель Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Новым начальником Челябинской таможни с 24 января стал полковник Михаил Пономарев. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Полковник таможенной службы Михаил Пономарев приступил к обязанностям начальника Челябинской таможни с 24 января 2023 года. Соответствующий приказ подписал руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин», — пояснили в пресс-службе Челябинской таможни.

Пономарев Михаил служит в таможенных органах с 2003 года. Начинал работу в Челябинской таможне инспектором, предыдущее место службы до возвращения в Челябинск — замначальника Уральского таможенного управления.

Имеет ведомственные награды: медаль «Дмитрий Бибиков», медали «За службу в таможенных органах» III и II степеней, нагрудный знак «Отличник таможенной службы». Женат, воспитывает двоих детей.

Михаил Пономарев служит в таможенных органах с 2003 года
Фото:

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Новым начальником Челябинской таможни с 24 января стал полковник Михаил Пономарев. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Полковник таможенной службы Михаил Пономарев приступил к обязанностям начальника Челябинской таможни с 24 января 2023 года. Соответствующий приказ подписал руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин», — пояснили в пресс-службе Челябинской таможни. Пономарев Михаил служит в таможенных органах с 2003 года. Начинал работу в Челябинской таможне инспектором, предыдущее место службы до возвращения в Челябинск — замначальника Уральского таможенного управления. Имеет ведомственные награды: медаль «Дмитрий Бибиков», медали «За службу в таможенных органах» III и II степеней, нагрудный знак «Отличник таможенной службы». Женат, воспитывает двоих детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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