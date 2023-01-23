Новым начальником Челябинской таможни с 24 января стал полковник Михаил Пономарев. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Полковник таможенной службы Михаил Пономарев приступил к обязанностям начальника Челябинской таможни с 24 января 2023 года. Соответствующий приказ подписал руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин», — пояснили в пресс-службе Челябинской таможни.
Пономарев Михаил служит в таможенных органах с 2003 года. Начинал работу в Челябинской таможне инспектором, предыдущее место службы до возвращения в Челябинск — замначальника Уральского таможенного управления.
Имеет ведомственные награды: медаль «Дмитрий Бибиков», медали «За службу в таможенных органах» III и II степеней, нагрудный знак «Отличник таможенной службы». Женат, воспитывает двоих детей.
Михаил Пономарев служит в таможенных органах с 2003 года
Фото: пресс-служба Челябинской таможни
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Новым начальником Челябинской таможни с 24 января стал полковник Михаил Пономарев. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Полковник таможенной службы Михаил Пономарев приступил к обязанностям начальника Челябинской таможни с 24 января 2023 года. Соответствующий приказ подписал руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин», — пояснили в пресс-службе Челябинской таможни. Пономарев Михаил служит в таможенных органах с 2003 года. Начинал работу в Челябинской таможне инспектором, предыдущее место службы до возвращения в Челябинск — замначальника Уральского таможенного управления. Имеет ведомственные награды: медаль «Дмитрий Бибиков», медали «За службу в таможенных органах» III и II степеней, нагрудный знак «Отличник таможенной службы». Женат, воспитывает двоих детей.