У челябинских таможенников появился новый руководитель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новым начальником Челябинской таможни с 24 января стал полковник Михаил Пономарев. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Полковник таможенной службы Михаил Пономарев приступил к обязанностям начальника Челябинской таможни с 24 января 2023 года. Соответствующий приказ подписал руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин», — пояснили в пресс-службе Челябинской таможни.

Пономарев Михаил служит в таможенных органах с 2003 года. Начинал работу в Челябинской таможне инспектором, предыдущее место службы до возвращения в Челябинск — замначальника Уральского таможенного управления.

Имеет ведомственные награды: медаль «Дмитрий Бибиков», медали «За службу в таможенных органах» III и II степеней, нагрудный знак «Отличник таможенной службы». Женат, воспитывает двоих детей.