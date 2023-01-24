В Полевском пропали две девочки Алина Захарова и Ольга Водницкая

Несовершеннолетние девочки пропали в один день Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Полевском (Свердловская область) 19 января пропали две несовершеннолетние девочки. Алина Захарова 15 лет и Ольга Водницкая 14 лет. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

«Приметы Алины Захаровой: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, темные волосы. На момент пропажи была одета в бежевую куртку, джинсы голубого цвета и светлые ботинки. Приметы Ольги Водницкой: рост 156 сантиметров, телосложение худощавое, черные волосы и зеленые глаза. Была одета в черную куртку, брюки, шапку и белые кроссовки», — рассказали поисковики в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящее время проходят поиски несовершеннолетних. Розыском пропавших занимается Отдел МВД России по городу Полевской.

В Полевском пропали две несовершеннолетние девочки Фото: поисково-спасательный отряд «Прорыв. Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте»