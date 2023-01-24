В Полевском (Свердловская область) 19 января пропали две несовершеннолетние девочки. Алина Захарова 15 лет и Ольга Водницкая 14 лет. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
«Приметы Алины Захаровой: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, темные волосы. На момент пропажи была одета в бежевую куртку, джинсы голубого цвета и светлые ботинки. Приметы Ольги Водницкой: рост 156 сантиметров, телосложение худощавое, черные волосы и зеленые глаза. Была одета в черную куртку, брюки, шапку и белые кроссовки», — рассказали поисковики в социальной сети «ВКонтакте».
В настоящее время проходят поиски несовершеннолетних. Розыском пропавших занимается Отдел МВД России по городу Полевской.
В Полевском пропали две несовершеннолетние девочки
Фото: поисково-спасательный отряд «Прорыв. Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте»
В Свердловской области пропали две девочки
Фото: поисково-спасательный отряд «Прорыв. Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте»
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В Полевском (Свердловская область) 19 января пропали две несовершеннолетние девочки. Алина Захарова 15 лет и Ольга Водницкая 14 лет. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв». «Приметы Алины Захаровой: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, темные волосы. На момент пропажи была одета в бежевую куртку, джинсы голубого цвета и светлые ботинки. Приметы Ольги Водницкой: рост 156 сантиметров, телосложение худощавое, черные волосы и зеленые глаза. Была одета в черную куртку, брюки, шапку и белые кроссовки», — рассказали поисковики в социальной сети «ВКонтакте». В настоящее время проходят поиски несовершеннолетних. Розыском пропавших занимается Отдел МВД России по городу Полевской.