В свердловском городе пропали две девочки. Фото

В Полевском пропали две девочки Алина Захарова и Ольга Водницкая
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Несовершеннолетние девочки пропали в один день Фото:

В Полевском (Свердловская область) 19 января пропали две несовершеннолетние девочки. Алина Захарова 15 лет и Ольга Водницкая 14 лет. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

«Приметы Алины Захаровой: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, темные волосы. На момент пропажи была одета в бежевую куртку, джинсы голубого цвета и светлые ботинки. Приметы Ольги Водницкой: рост 156 сантиметров, телосложение худощавое, черные волосы и зеленые глаза. Была одета в черную куртку, брюки, шапку и белые кроссовки», — рассказали поисковики в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящее время проходят поиски несовершеннолетних. Розыском пропавших занимается Отдел МВД России по городу Полевской.

В Полевском пропали две несовершеннолетние девочки
Фото:
В Свердловской области пропали две девочки
Фото:

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В Полевском (Свердловская область) 19 января пропали две несовершеннолетние девочки. Алина Захарова 15 лет и Ольга Водницкая 14 лет. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв». «Приметы Алины Захаровой: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, темные волосы. На момент пропажи была одета в бежевую куртку, джинсы голубого цвета и светлые ботинки. Приметы Ольги Водницкой: рост 156 сантиметров, телосложение худощавое, черные волосы и зеленые глаза. Была одета в черную куртку, брюки, шапку и белые кроссовки», — рассказали поисковики в социальной сети «ВКонтакте». В настоящее время проходят поиски несовершеннолетних. Розыском пропавших занимается Отдел МВД России по городу Полевской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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