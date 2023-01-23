23 января 2023

В ХМАО судят педофила, снимавшего детское порно

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Виталию Бережному, подозреваемому в убийстве Насти Муравьевой, в Ленинском районном суде. Тюмень, осужденный, пристав, скамья подсудимых, подсудимый, полиция, заключенный, бережной виталий
В Сургуте судят педофила с 12 уголовными статьями Фото:

В Сургуте судят педофила, который насиловал несовершеннолетних, снимал это на видео и распространял. Всего в уголовном деле пять пострадавших. Об этом URA.RU рассказали в городском суде.

«У него было много эпизодов. Он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней с использованием ее беспомощного состояния. Также насильственные действия сексуального характера и изготовление порнографических материалов. Всего пять потерпевших, он снимал это на видео и распространял», — сказали в суде.

Его обвиняют в 12 уголовных преступлениях, в том числе похищении имущества своих жертв. В суде добавили, что на данный момент он не находится под стражей. «Он не под стражей, на него наложен сейчас запрет на общение с потерпевшими, а также свидетелями», — заключили в суде.

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В Сургуте судят педофила, который насиловал несовершеннолетних, снимал это на видео и распространял. Всего в уголовном деле пять пострадавших. Об этом URA.RU рассказали в городском суде. «У него было много эпизодов. Он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней с использованием ее беспомощного состояния. Также насильственные действия сексуального характера и изготовление порнографических материалов. Всего пять потерпевших, он снимал это на видео и распространял», — сказали в суде. Его обвиняют в 12 уголовных преступлениях, в том числе похищении имущества своих жертв. В суде добавили, что на данный момент он не находится под стражей. «Он не под стражей, на него наложен сейчас запрет на общение с потерпевшими, а также свидетелями», — заключили в суде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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