В ХМАО судят педофила, снимавшего детское порно

24 января 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

В Сургуте судят педофила с 12 уголовными статьями Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте судят педофила, который насиловал несовершеннолетних, снимал это на видео и распространял. Всего в уголовном деле пять пострадавших. Об этом URA.RU рассказали в городском суде. «У него было много эпизодов. Он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней с использованием ее беспомощного состояния. Также насильственные действия сексуального характера и изготовление порнографических материалов. Всего пять потерпевших, он снимал это на видео и распространял», — сказали в суде. Его обвиняют в 12 уголовных преступлениях, в том числе похищении имущества своих жертв. В суде добавили, что на данный момент он не находится под стражей. «Он не под стражей, на него наложен сейчас запрет на общение с потерпевшими, а также свидетелями», — заключили в суде.

В Сургуте судят педофила, который насиловал несовершеннолетних, снимал это на видео и распространял. Всего в уголовном деле пять пострадавших. Об этом URA.RU рассказали в городском суде. «У него было много эпизодов. Он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней с использованием ее беспомощного состояния. Также насильственные действия сексуального характера и изготовление порнографических материалов. Всего пять потерпевших, он снимал это на видео и распространял», — сказали в суде. Его обвиняют в 12 уголовных преступлениях, в том числе похищении имущества своих жертв. В суде добавили, что на данный момент он не находится под стражей. «Он не под стражей, на него наложен сейчас запрет на общение с потерпевшими, а также свидетелями», — заключили в суде.