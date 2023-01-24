Центробанк заявил о снижении роста цен в Курганской области

24 января 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

В Центробанке рассказали о замедлении темпов роста цен до 11% в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане замедлился рост цен на некоторые товары, что связано с изменением спроса и расходами производителей продуктов. О причинах изменения темпов инфляции URA.RU сообщили в региональном отделении Центрального Банка России. «Курганская область — единственный регион в УрФО, где годовые темпы роста цен замедлились (11,3%). Местные жители продолжают откладывать некоторые покупки, из-за чего наблюдается невысокий потребительский спрос. При таких условиях динамика цен на отдельные товары длительного пользования пошла вниз», — рассказали URA.RU в Центробанке. Сообщается, что в Кургане замедлился годовой рост цен на одежду и обувь, а также на отдельные виды электроники и бытовой техники. Сотрудники Банка России добавили, что в сфере услуг темп прироста цен, наоборот, увеличился до 12%. «Главная причина — динамика цен на коммунальные услуги и включение сотовыми операторами издержек по обслуживанию в тарифы для абонентов», — пояснили URA.RU. Помимо этого, в Центробанке заметили снижение темпа прироста цен на продовольственные товары до 11%. Это связано с хорошим урожаем лета 2022 года, когда местные фермеры собирали продукты масличных культур, свеклы, пшеницы и гречихи. «Рост цен на продукты переработки этих культур (майонез, сахар, макаронные изделия) замедлился. Из-за увеличения производства сахара снизился прирост цен на печенье и шоколадные конфеты», — рассказали сотрудники Центробанка в Кургане. Ранее URA.RU писало, что курганские фермеры смогли остановить рост инфляции в регионе. Местные аграрии поставили на рынок большое количество мяса (свинина и птица), из-за чего замедлился рост цен на колбасу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане замедлился рост цен на некоторые товары, что связано с изменением спроса и расходами производителей продуктов. О причинах изменения темпов инфляции URA.RU сообщили в региональном отделении Центрального Банка России. «Курганская область — единственный регион в УрФО, где годовые темпы роста цен замедлились (11,3%). Местные жители продолжают откладывать некоторые покупки, из-за чего наблюдается невысокий потребительский спрос. При таких условиях динамика цен на отдельные товары длительного пользования пошла вниз», — рассказали URA.RU в Центробанке. Сообщается, что в Кургане замедлился годовой рост цен на одежду и обувь, а также на отдельные виды электроники и бытовой техники. Сотрудники Банка России добавили, что в сфере услуг темп прироста цен, наоборот, увеличился до 12%. «Главная причина — динамика цен на коммунальные услуги и включение сотовыми операторами издержек по обслуживанию в тарифы для абонентов», — пояснили URA.RU. Помимо этого, в Центробанке заметили снижение темпа прироста цен на продовольственные товары до 11%. Это связано с хорошим урожаем лета 2022 года, когда местные фермеры собирали продукты масличных культур, свеклы, пшеницы и гречихи. «Рост цен на продукты переработки этих культур (майонез, сахар, макаронные изделия) замедлился. Из-за увеличения производства сахара снизился прирост цен на печенье и шоколадные конфеты», — рассказали сотрудники Центробанка в Кургане. Ранее URA.RU писало, что курганские фермеры смогли остановить рост инфляции в регионе. Местные аграрии поставили на рынок большое количество мяса (свинина и птица), из-за чего замедлился рост цен на колбасу.