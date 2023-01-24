Депутаты Госдумы избавили себя от нужды показывать россиянам доходы

В Госдуме во втором чтении приняли проект о публикации депутатами деклараций без личных данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автора данной поправки, главы комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
«В сети не будут размещаться персональные данные, только обобщенная статистическая информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции», — приводит ТАСС слова Павла Крашенинникова. По его словам, депутаты и сенаторы продолжат сдавать декларации.
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В Госдуме во втором чтении приняли проект о публикации депутатами деклараций без личных данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автора данной поправки, главы комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. «В сети не будут размещаться персональные данные, только обобщенная статистическая информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции», — приводит ТАСС слова Павла Крашенинникова. По его словам, депутаты и сенаторы продолжат сдавать декларации. Ранее стало известно, что декларации о доходах сенаторов и депутатов перестанут размещать в открытом доступе с 1 марта 2023 года. Данную информацию подтвердил сам Крашенинников. В интернете будет публиковаться только обобщенная информация о декларация парламентариях, пишет «Национальная служба новостей».