Фигурист Костомаров очнулся в реанимации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, костомаров роман
Роман Костомаров уже успел пообщаться с близкими, сообщили в РЕН ТВ Фото:

Российский фигурист Роман Костомаров, ранее попавший в реанимацию с пневмонией, пришел в сознание. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Фигурист Роман Костомаров пришел в сознание», — говорится в сообщении. Также в РЕН ТВ уточнили, что спортсмен уже смог пообщаться со своими близкими. Также у фигуриста уменьшилось поражение легких. При этом Костомарову продолжают вводить снотворное для полного восстановления организма.

Ранее Костомаров был госпитализирован с пневмонией 10 января. Не так давно стало известно, что фигурист уже начал приходить в себя, но с сохранением высокой температуры, пишет Sport24.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Российский фигурист Роман Костомаров, ранее попавший в реанимацию с пневмонией, пришел в сознание. Об этом сообщает РЕН ТВ. «Фигурист Роман Костомаров пришел в сознание», — говорится в сообщении. Также в РЕН ТВ уточнили, что спортсмен уже смог пообщаться со своими близкими. Также у фигуриста уменьшилось поражение легких. При этом Костомарову продолжают вводить снотворное для полного восстановления организма. Ранее Костомаров был госпитализирован с пневмонией 10 января. Не так давно стало известно, что фигурист уже начал приходить в себя, но с сохранением высокой температуры, пишет Sport24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...