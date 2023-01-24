Фигурист Костомаров очнулся в реанимации

24 января 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Роман Костомаров уже успел пообщаться с близкими, сообщили в РЕН ТВ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский фигурист Роман Костомаров, ранее попавший в реанимацию с пневмонией, пришел в сознание. Об этом сообщает РЕН ТВ. «Фигурист Роман Костомаров пришел в сознание», — говорится в сообщении. Также в РЕН ТВ уточнили, что спортсмен уже смог пообщаться со своими близкими. Также у фигуриста уменьшилось поражение легких. При этом Костомарову продолжают вводить снотворное для полного восстановления организма. Ранее Костомаров был госпитализирован с пневмонией 10 января. Не так давно стало известно, что фигурист уже начал приходить в себя, но с сохранением высокой температуры, пишет Sport24 .

Российский фигурист Роман Костомаров, ранее попавший в реанимацию с пневмонией, пришел в сознание. Об этом сообщает РЕН ТВ. «Фигурист Роман Костомаров пришел в сознание», — говорится в сообщении. Также в РЕН ТВ уточнили, что спортсмен уже смог пообщаться со своими близкими. Также у фигуриста уменьшилось поражение легких. При этом Костомарову продолжают вводить снотворное для полного восстановления организма. Ранее Костомаров был госпитализирован с пневмонией 10 января. Не так давно стало известно, что фигурист уже начал приходить в себя, но с сохранением высокой температуры, пишет Sport24.