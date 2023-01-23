В ХМАО пенсионный фонд отказывается начислять пенсию жителям из-за смерти работодателя

24 января 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Работодатель не направил документы в ПФР и жители лишились пенсии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО пенсионный фонд (с 2023 года вошел в состав СФР) отказывается начислять пенсию жителям из-за смерти работодателя. Об этом URA.RU сообщил руководитель центра правовой поддержки «Югорский Советникъ» Алексей Редькин. «В ХМАО пенсионный фонд отказывается начислять пенсию работникам компании „Росстройэксперт“ руководитель которой погиб. Соответственно узнать, где документы о работниках и почему нет отчислений в пенсионный фонд, не реально. Между тем, в пенсионном фонде заявили, что у сотрудников нет перечислений от компании и отказали в пенсии. В итоге экс-сотрудники потеряли несколько лет из трудового стажа. Сейчас жителям через суд необходимо доказать, что они работали на предприятии. А у них кроме договоров и записи в трудовой книжке ни чего нет. Зарплату им выдавали наличными. И где сейчас взять внутренние документы компании для доказательства, никто не знает», — сообщил Редькин. При этом юрист отметил, что согласно решению конституционного суда РФ, человек не должен доказывать наличие трудового стажа. Но в пенсионном фонде на это не обращают внимания, требуя доказательств. «Что касается перечислений в пенсионный фонд, уже есть судебный прецедент в РФ по данному случаю. Есть решение конституционного суда РФ, в котором говорится: Если нет перечислений в пенсионный фонд, человек не должен от этого страдать и доказывать наличие трудового стажа. При отсутствии перечислений, стаж засчитывается согласно трудовой книжки», — добавил Редькин. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в ОСФР по ХМАО за комментарием. В адрес фонда был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник «Сургутнефтегаза» судится с компанией и ПФР из-за досрочной пенсии. У мужчины пропало несколько лет пенсии за вредные условия труда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО пенсионный фонд (с 2023 года вошел в состав СФР) отказывается начислять пенсию жителям из-за смерти работодателя. Об этом URA.RU сообщил руководитель центра правовой поддержки «Югорский Советникъ» Алексей Редькин. «В ХМАО пенсионный фонд отказывается начислять пенсию работникам компании „Росстройэксперт“ руководитель которой погиб. Соответственно узнать, где документы о работниках и почему нет отчислений в пенсионный фонд, не реально. Между тем, в пенсионном фонде заявили, что у сотрудников нет перечислений от компании и отказали в пенсии. В итоге экс-сотрудники потеряли несколько лет из трудового стажа. Сейчас жителям через суд необходимо доказать, что они работали на предприятии. А у них кроме договоров и записи в трудовой книжке ни чего нет. Зарплату им выдавали наличными. И где сейчас взять внутренние документы компании для доказательства, никто не знает», — сообщил Редькин. При этом юрист отметил, что согласно решению конституционного суда РФ, человек не должен доказывать наличие трудового стажа. Но в пенсионном фонде на это не обращают внимания, требуя доказательств. «Что касается перечислений в пенсионный фонд, уже есть судебный прецедент в РФ по данному случаю. Есть решение конституционного суда РФ, в котором говорится: Если нет перечислений в пенсионный фонд, человек не должен от этого страдать и доказывать наличие трудового стажа. При отсутствии перечислений, стаж засчитывается согласно трудовой книжки», — добавил Редькин. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в ОСФР по ХМАО за комментарием. В адрес фонда был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник «Сургутнефтегаза» судится с компанией и ПФР из-за досрочной пенсии. У мужчины пропало несколько лет пенсии за вредные условия труда.