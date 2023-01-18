Сотрудник «Сургутнефтегаза» судится с компанией и ПФР из-за досрочной пенсии

19 января 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Мужчине отказали в Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудник ПАО «Сургутнефтегаз» (ХМАО) не может доказать в компании и пенсионном фонде, что ему положена досрочная пенсия за вредность. Об этом URA.RU сообщил руководитель центра правовой поддержки «Югорский Советникъ» Алексей Редькин. «Человек пришел в ПНФ (с начала 2023 года СФР — социальный фонд РФ) писать заявление о досрочном выходе на пенсию из-за того, что работал по профессии, которая входит во второй список (вторая сетка) по вредности. Но ему заявили в ПФР, что у него нет данного права, так как нет стажа за вредность. Начали разбираться, а ему с 2015 года перестали доплачивать за вредность. Сургутнефтегаз предоставил в ПФР документы об оценке условий труда. По данному заключению вредных факторов не выявлено. И, ссылаясь на эту бумагу, ПРФ не подписывает документы о досрочном выходе на пенсию», — сообщил юрист. Как заявил Редькин, это не единичный случай в ХМАО. И последние годы проблема только усиливается. «Эта история с пенсиями началась не сейчас. Началась давно и с каждым годом дел становится все больше, если судить по моей практике», — добавил Редькин. В ПАО «Сургутнефтегаз» журналисту URA.RU сообщили, что дадут комментарий по данному случаю поздней. «Давайте дождемся окончания суда. Что бы давать комментарий уже по существу, опираясь на факты», — сообщили в компании. В ОСФР по ХМАО придерживаются аналогичной точки зрения и готовы дать комментарий только после завершения разбирательства. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионный фонд оставил жену умершего ветерана боевых действий без ежемесячных выплат. Прокуратура обязала ПФР вернуть женщине начисление «ветеранских». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудник ПАО «Сургутнефтегаз» (ХМАО) не может доказать в компании и пенсионном фонде, что ему положена досрочная пенсия за вредность. Об этом URA.RU сообщил руководитель центра правовой поддержки «Югорский Советникъ» Алексей Редькин. «Человек пришел в ПНФ (с начала 2023 года СФР — социальный фонд РФ) писать заявление о досрочном выходе на пенсию из-за того, что работал по профессии, которая входит во второй список (вторая сетка) по вредности. Но ему заявили в ПФР, что у него нет данного права, так как нет стажа за вредность. Начали разбираться, а ему с 2015 года перестали доплачивать за вредность. Сургутнефтегаз предоставил в ПФР документы об оценке условий труда. По данному заключению вредных факторов не выявлено. И, ссылаясь на эту бумагу, ПРФ не подписывает документы о досрочном выходе на пенсию», — сообщил юрист. Как заявил Редькин, это не единичный случай в ХМАО. И последние годы проблема только усиливается. «Эта история с пенсиями началась не сейчас. Началась давно и с каждым годом дел становится все больше, если судить по моей практике», — добавил Редькин. В ПАО «Сургутнефтегаз» журналисту URA.RU сообщили, что дадут комментарий по данному случаю поздней. «Давайте дождемся окончания суда. Что бы давать комментарий уже по существу, опираясь на факты», — сообщили в компании. В ОСФР по ХМАО придерживаются аналогичной точки зрения и готовы дать комментарий только после завершения разбирательства. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионный фонд оставил жену умершего ветерана боевых действий без ежемесячных выплат. Прокуратура обязала ПФР вернуть женщине начисление «ветеранских».