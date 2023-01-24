Госдума рассмотрит запрет на выдачу прав не служившим в армии

Законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект о предъявлении военного билета при получении водительских прав. Соответствующий документ опубликован на сайте автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности.
«К сдаче экзаменов допускаются лица, имеющие документы воинского учета (для лиц, обязанных состоять на воинском учете), прошедшие в установленном порядке соответствующее профессиональное обучение», — предлагаются изменения в документе. Предложение внесли в Госдуму на рассмотрение.
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Законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект о предъявлении военного билета при получении водительских прав. Соответствующий документ опубликован на сайте автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности. «К сдаче экзаменов допускаются лица, имеющие документы воинского учета (для лиц, обязанных состоять на воинском учете), прошедшие в установленном порядке соответствующее профессиональное обучение», — предлагаются изменения в документе. Предложение внесли в Госдуму на рассмотрение. Ранее сообщалось, что в 2023 году водителей будут штрафовать за использование летней резины зимой. Также в 2023 году в России вырастет стоимость техосмотра.