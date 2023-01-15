Российским автомобилистам придумали новые штрафы

В России в 2023 году появятся новые штрафы для автомобилистов. Проект «перечня неисправностей и условий» при которых запрещена эксплуатация транспортных средств будет направлен для рассмотрения в Государственную думу.
«Проект, который обсуждался и неоднократно переписывался на протяжении нескольких лет, преодолел стадии публичных обсуждений и в ближайшее время будет направлен в Белый дом на окончательное утверждение», — сообщает «Коммерсант». По мнению члена рабочей группы Евгения Литвина, «проект получился сбалансированным, учитывающим все замечания и дополнения».
В случае утверждения проекта, автомобилистов будут штрафовать за использование летней резины в зимний период и шипованной в летний период. Также предусмотрены штрафы за использование фар, не предусмотренных эксплуатационной документацией. Инспектор сможет оштрафовать водителя за неработающую систему ABS, на основании показаний индикатора приборной панели, а также за демонтаж регулятора тормозных сил.
Ранее URA.RU рассказало, что в 2023 году в России вырастет стоимость техосмотра, также предусмотрен ряд других изменений, касающийся автовладельцев. Также водителям разрешили при проверке предъявлять водительские права и техпаспорт в электронном виде.
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В России в 2023 году появятся новые штрафы для автомобилистов. Проект «перечня неисправностей и условий» при которых запрещена эксплуатация транспортных средств будет направлен для рассмотрения в Государственную думу. «Проект, который обсуждался и неоднократно переписывался на протяжении нескольких лет, преодолел стадии публичных обсуждений и в ближайшее время будет направлен в Белый дом на окончательное утверждение», — сообщает «Коммерсант». По мнению члена рабочей группы Евгения Литвина, «проект получился сбалансированным, учитывающим все замечания и дополнения». В случае утверждения проекта, автомобилистов будут штрафовать за использование летней резины в зимний период и шипованной в летний период. Также предусмотрены штрафы за использование фар, не предусмотренных эксплуатационной документацией. Инспектор сможет оштрафовать водителя за неработающую систему ABS, на основании показаний индикатора приборной панели, а также за демонтаж регулятора тормозных сил. Ранее URA.RU рассказало, что в 2023 году в России вырастет стоимость техосмотра, также предусмотрен ряд других изменений, касающийся автовладельцев. Также водителям разрешили при проверке предъявлять водительские права и техпаспорт в электронном виде.