15 января 2023

Российским автомобилистам придумали новые штрафы

«Коммерсант»: в РФ в 2023 году будут штрафовать за использование летней резины зимой
© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход в честь Казанской иконы Божией матери и в поддержку российских военнослужащих. Магнитогорск, транспорт, город, инспектор дпс, регулировщик движения
В РФ в 2023 году будут штрафовать за использование летней резины зимой Фото:

В России в 2023 году появятся новые штрафы для автомобилистов. Проект «перечня неисправностей и условий» при которых запрещена эксплуатация транспортных средств будет направлен для рассмотрения в Государственную думу.

«Проект, который обсуждался и неоднократно переписывался на протяжении нескольких лет, преодолел стадии публичных обсуждений и в ближайшее время будет направлен в Белый дом на окончательное утверждение», — сообщает «Коммерсант». По мнению члена рабочей группы Евгения Литвина, «проект получился сбалансированным, учитывающим все замечания и дополнения».

В случае утверждения проекта, автомобилистов будут штрафовать за использование летней резины в зимний период и шипованной в летний период. Также предусмотрены штрафы за использование фар, не предусмотренных эксплуатационной документацией. Инспектор сможет оштрафовать водителя за неработающую систему ABS, на основании показаний индикатора приборной панели, а также за демонтаж регулятора тормозных сил.

Ранее URA.RU рассказало, что в 2023 году в России вырастет стоимость техосмотра, также предусмотрен ряд других изменений, касающийся автовладельцев. Также водителям разрешили при проверке предъявлять водительские права и техпаспорт в электронном виде.

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В России в 2023 году появятся новые штрафы для автомобилистов. Проект «перечня неисправностей и условий» при которых запрещена эксплуатация транспортных средств будет направлен для рассмотрения в Государственную думу. «Проект, который обсуждался и неоднократно переписывался на протяжении нескольких лет, преодолел стадии публичных обсуждений и в ближайшее время будет направлен в Белый дом на окончательное утверждение», — сообщает «Коммерсант». По мнению члена рабочей группы Евгения Литвина, «проект получился сбалансированным, учитывающим все замечания и дополнения». В случае утверждения проекта, автомобилистов будут штрафовать за использование летней резины в зимний период и шипованной в летний период. Также предусмотрены штрафы за использование фар, не предусмотренных эксплуатационной документацией. Инспектор сможет оштрафовать водителя за неработающую систему ABS, на основании показаний индикатора приборной панели, а также за демонтаж регулятора тормозных сил. Ранее URA.RU рассказало, что в 2023 году в России вырастет стоимость техосмотра, также предусмотрен ряд других изменений, касающийся автовладельцев. Также водителям разрешили при проверке предъявлять водительские права и техпаспорт в электронном виде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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