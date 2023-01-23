В Нижневартовске готовят к открытию крупный торговый центр

24 января 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Кроме магазинов, в ТЦ будет фитнесс-центр с зонами для игрового спорта Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) готовят к открытию новый торгово-спортивный центр возле Комсомольского озера. Застройщик подал в мэрию документы на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении архитектуры и градостроительства. «В администрацию поступили документы от застройщика для введения объекта в эксплуатацию. Сейчас специалисты их проверяют. В случае отсутствия нарушений, объект будет введен, а следом должно последовать открытие торгового центра», — сообщили URA.RU в ведомстве. Согласно паспорту объекта, ТЦ строит «Югра-строй». Уточнить подробности открытия торгового комплекса в самой компании на момент публикации новости не удалось. По телефону, который опубликован в открытом доступе, никто не ответил. По информации мэрии, в торгово-спортивном центре будет два этажа. На первом откроются магазины, а на втором — фитнес-центр и зоны для игровых видов спорта. «Подобный формат торговых центров хорошо подходит для возведения объектов в условиях сложившейся внутригородской застройки. Он оптимален по нескольким причинам: не занимает большой площади, не ухудшает транспортной ситуации (в том числе с парковочными площадями), не перегружает инженерные сети жилых кварталов. Да и с эстетической точки зрения такой подходит выглядит более органичными, нежели многоэтажные торговые монстры из стекла и бетона», — комментирует эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО «ОПУС» в Югре Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в городе ХМАО открылся строительный торговый центр. Тогда речь шла о ТЦ в Урае, куда планируется трудоустроить 50 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) готовят к открытию новый торгово-спортивный центр возле Комсомольского озера. Застройщик подал в мэрию документы на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении архитектуры и градостроительства. «В администрацию поступили документы от застройщика для введения объекта в эксплуатацию. Сейчас специалисты их проверяют. В случае отсутствия нарушений, объект будет введен, а следом должно последовать открытие торгового центра», — сообщили URA.RU в ведомстве. Согласно паспорту объекта, ТЦ строит «Югра-строй». Уточнить подробности открытия торгового комплекса в самой компании на момент публикации новости не удалось. По телефону, который опубликован в открытом доступе, никто не ответил. По информации мэрии, в торгово-спортивном центре будет два этажа. На первом откроются магазины, а на втором — фитнес-центр и зоны для игровых видов спорта. «Подобный формат торговых центров хорошо подходит для возведения объектов в условиях сложившейся внутригородской застройки. Он оптимален по нескольким причинам: не занимает большой площади, не ухудшает транспортной ситуации (в том числе с парковочными площадями), не перегружает инженерные сети жилых кварталов. Да и с эстетической точки зрения такой подходит выглядит более органичными, нежели многоэтажные торговые монстры из стекла и бетона», — комментирует эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО «ОПУС» в Югре Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в городе ХМАО открылся строительный торговый центр. Тогда речь шла о ТЦ в Урае, куда планируется трудоустроить 50 человек.