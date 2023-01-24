Sky News Arabia: Байден передаст Украине танки Abrams и подаст пример Германии

Президент США Джо Байден готов предоставить Киеву 10 танков Abrams, чтобы подать пример Германии, которая так и не приняла решения по поставке танков Leopard. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне.
«Байден готов передать 10 Abrams Украине для оказания давления на Германию с тем, чтобы та передала [Киеву] Leopard 2», — передает Sky News Arabia слова источника из Пентагона. Он также отметил, что Германия должна перестать «упрямиться» и как можно скорее передать Украине танки. По его словам, украинской стороне нужно 500 танков, чтобы противостоять в конфликте с РФ.
Ранее стало известно, что в Германии не приняли окончательного решения по предоставлению Киеву танков Leopard. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отправит танки Украине, если США поставят свои танки Abrams. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Шольца, сказав, что выдвигать подобные условия неприемлемо, пишет Life. Позже в The Telegraph написали, что решение немецкого канцлера, касающееся поставок «Леопардов», окажет сильное влияние на исход украинского конфликта.
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Президент США Джо Байден готов предоставить Киеву 10 танков Abrams, чтобы подать пример Германии, которая так и не приняла решения по поставке танков Leopard. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне. «Байден готов передать 10 Abrams Украине для оказания давления на Германию с тем, чтобы та передала [Киеву] Leopard 2», — передает Sky News Arabia слова источника из Пентагона. Он также отметил, что Германия должна перестать «упрямиться» и как можно скорее передать Украине танки. По его словам, украинской стороне нужно 500 танков, чтобы противостоять в конфликте с РФ. Ранее стало известно, что в Германии не приняли окончательного решения по предоставлению Киеву танков Leopard. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отправит танки Украине, если США поставят свои танки Abrams. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Шольца, сказав, что выдвигать подобные условия неприемлемо, пишет Life. Позже в The Telegraph написали, что решение немецкого канцлера, касающееся поставок «Леопардов», окажет сильное влияние на исход украинского конфликта.