Sky News Arabia: Байден передаст Украине танки Abrams и подаст пример Германии

24 января 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

В Пентагоне заявили, что Германия должна перестать «упрямиться» и отправить танки на Украину Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден готов предоставить Киеву 10 танков Abrams, чтобы подать пример Германии, которая так и не приняла решения по поставке танков Leopard. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне. «Байден готов передать 10 Abrams Украине для оказания давления на Германию с тем, чтобы та передала [Киеву] Leopard 2», — передает Sky News Arabia слова источника из Пентагона. Он также отметил, что Германия должна перестать «упрямиться» и как можно скорее передать Украине танки. По его словам, украинской стороне нужно 500 танков, чтобы противостоять в конфликте с РФ. Ранее стало известно, что в Германии не приняли окончательного решения по предоставлению Киеву танков Leopard. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отправит танки Украине, если США поставят свои танки Abrams. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Шольца, сказав, что выдвигать подобные условия неприемлемо, пишет Life . Позже в The Telegraph написали, что решение немецкого канцлера, касающееся поставок «Леопардов», окажет сильное влияние на исход украинского конфликта.

Президент США Джо Байден готов предоставить Киеву 10 танков Abrams, чтобы подать пример Германии, которая так и не приняла решения по поставке танков Leopard. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне. «Байден готов передать 10 Abrams Украине для оказания давления на Германию с тем, чтобы та передала [Киеву] Leopard 2», — передает Sky News Arabia слова источника из Пентагона. Он также отметил, что Германия должна перестать «упрямиться» и как можно скорее передать Украине танки. По его словам, украинской стороне нужно 500 танков, чтобы противостоять в конфликте с РФ. Ранее стало известно, что в Германии не приняли окончательного решения по предоставлению Киеву танков Leopard. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отправит танки Украине, если США поставят свои танки Abrams. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Шольца, сказав, что выдвигать подобные условия неприемлемо, пишет Life. Позже в The Telegraph написали, что решение немецкого канцлера, касающееся поставок «Леопардов», окажет сильное влияние на исход украинского конфликта.