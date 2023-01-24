Екатеринбургского митрополита Кульберга повеселили санкции, введенные против него Зеленским

Митрополит посмеялся над санкциями, назвав Зеленского комическим актером Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг признался, что его повеселили санкции, которые в отношении него ввел президент Украины Владимир Зеленский. Об этом митрополит рассказал на странице в социальной сети.

«Комический актер конечно не хотел меня наказать, а хотел повеселить, что ему, признаюсь, удалось. Если бы он хотел меня наказать, то потрудился бы лишить меня возможности любить и молиться преподобным Иову Почаевскому и Лаврентию Черниговскому, запретил бы считать родным рожденного на территории Войска Запорожского святителя Димитрия Ростовского», — рассказал в своем telegram-канале Кульберг.

Митрополит также подчеркнул, что никому не удастся внушить неприязнь к священникам его епархии, рожденным на Украине, в том числе западной. «Сделать это не удастся ни ему (Зеленскому), ни кому-нибудь другому», — заключил Кульберг.

Ранее URA.RU сообщало о введении против Екатеринбургского и Верхотурского митрополита Евгения Кульберга ряда персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Санкции против митрополита введены Владимиром Зеленским.