23 января 2023

Зеленский ввел санкции против Екатеринбургского митрополита Кульберга

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Освящение воды в Храме вознесения Господня. Екатеринбург , кульберг алексей, крест, православный крест, распятие, освящение, митрополит евгений
Екатеринбургский митрополит Кульберг попал под санкции Украины Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Екатеринбургского и Верхотурского митрополита Евгения Кульберга. Об этом следует из решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, подписанного Владимиром Зеленским.

«Кульберг Алексей Сергеевич — митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации», — указано в решении СНБО Украины о наложении санкций. Документ подписан Владимиром Зеленским от 23 января.

В отношении митрополита Кульберга будет введен ряд персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Кроме этого, санкции предусматривают блокировку личных активов и активов третьих лиц, которыми он мог распоряжаться.

Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский 7 января ввел санкции против певицы из Екатеринбурга Клавы Коки, бывшей актрисы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой и экс-лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца. Кроме этого, под ограничения попал уроженец Свердловской области бард Юрий Лоза.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Екатеринбургского и Верхотурского митрополита Евгения Кульберга. Об этом следует из решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, подписанного Владимиром Зеленским. «Кульберг Алексей Сергеевич — митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации», — указано в решении СНБО Украины о наложении санкций. Документ подписан Владимиром Зеленским от 23 января. В отношении митрополита Кульберга будет введен ряд персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Кроме этого, санкции предусматривают блокировку личных активов и активов третьих лиц, которыми он мог распоряжаться. Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский 7 января ввел санкции против певицы из Екатеринбурга Клавы Коки, бывшей актрисы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой и экс-лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца. Кроме этого, под ограничения попал уроженец Свердловской области бард Юрий Лоза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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