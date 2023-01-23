Зеленский ввел санкции против Екатеринбургского митрополита Кульберга

24 января 2023 в 02:57 Размер текста - 17 +

Екатеринбургский митрополит Кульберг попал под санкции Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Екатеринбургского и Верхотурского митрополита Евгения Кульберга. Об этом следует из решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, подписанного Владимиром Зеленским. «Кульберг Алексей Сергеевич — митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации», — указано в решении СНБО Украины о наложении санкций. Документ подписан Владимиром Зеленским от 23 января. В отношении митрополита Кульберга будет введен ряд персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Кроме этого, санкции предусматривают блокировку личных активов и активов третьих лиц, которыми он мог распоряжаться. Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский 7 января ввел санкции против певицы из Екатеринбурга Клавы Коки, бывшей актрисы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой и экс-лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца. Кроме этого, под ограничения попал уроженец Свердловской области бард Юрий Лоза.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Екатеринбургского и Верхотурского митрополита Евгения Кульберга. Об этом следует из решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, подписанного Владимиром Зеленским. «Кульберг Алексей Сергеевич — митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации», — указано в решении СНБО Украины о наложении санкций. Документ подписан Владимиром Зеленским от 23 января. В отношении митрополита Кульберга будет введен ряд персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Кроме этого, санкции предусматривают блокировку личных активов и активов третьих лиц, которыми он мог распоряжаться. Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский 7 января ввел санкции против певицы из Екатеринбурга Клавы Коки, бывшей актрисы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой и экс-лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца. Кроме этого, под ограничения попал уроженец Свердловской области бард Юрий Лоза.