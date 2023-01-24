Экс-госсекретарь США: Пентагон готовил ВСУ к конфликту задолго до начала СВО

Соединенные Штаты вели подготовку украинских военных уже задолго до начала Россией специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал экс-госсекретарь США Майк Помпео.
«Вы должны знать, что украинские вооруженные силы (ВСУ) обучались в США в течение очень долгого времени. Когда я еще был главой ЦРУ, я бывал на юго-востоке Украины неоднократно, мы помогали их силам специального назначения различными методами», — признался Помпео в эфире телеканала Fox News.
Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО также являются демилитаризация и денацификация страны. Ранее стало известно также о том, что США проводят курсы обучения для солдат ВСУ по использованию зенитных ракетных комплексов Patriot.
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Соединенные Штаты вели подготовку украинских военных уже задолго до начала Россией специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал экс-госсекретарь США Майк Помпео. «Вы должны знать, что украинские вооруженные силы (ВСУ) обучались в США в течение очень долгого времени. Когда я еще был главой ЦРУ, я бывал на юго-востоке Украины неоднократно, мы помогали их силам специального назначения различными методами», — признался Помпео в эфире телеканала Fox News. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО также являются демилитаризация и денацификация страны. Ранее стало известно также о том, что США проводят курсы обучения для солдат ВСУ по использованию зенитных ракетных комплексов Patriot.