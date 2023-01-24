Экс-госсекретарь США: Пентагон готовил ВСУ к конфликту задолго до начала СВО

25 января 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

Майк Помпео признался в том, что Пентагон готовил ВСУ к конфликту задолго до СВО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты вели подготовку украинских военных уже задолго до начала Россией специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал экс-госсекретарь США Майк Помпео. «Вы должны знать, что украинские вооруженные силы (ВСУ) обучались в США в течение очень долгого времени. Когда я еще был главой ЦРУ, я бывал на юго-востоке Украины неоднократно, мы помогали их силам специального назначения различными методами», — признался Помпео в эфире телеканала Fox News . Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО также являются демилитаризация и денацификация страны. Ранее стало известно также о том, что США проводят курсы обучения для солдат ВСУ по использованию зенитных ракетных комплексов Patriot.

Соединенные Штаты вели подготовку украинских военных уже задолго до начала Россией специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал экс-госсекретарь США Майк Помпео. «Вы должны знать, что украинские вооруженные силы (ВСУ) обучались в США в течение очень долгого времени. Когда я еще был главой ЦРУ, я бывал на юго-востоке Украины неоднократно, мы помогали их силам специального назначения различными методами», — признался Помпео в эфире телеканала Fox News. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО также являются демилитаризация и денацификация страны. Ранее стало известно также о том, что США проводят курсы обучения для солдат ВСУ по использованию зенитных ракетных комплексов Patriot.