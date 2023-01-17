В США начались тренировки ВСУ по использованию ЗРК Patriot 18 января 2023 в 00:28 Размер текста - 17 + США начали обучать солдат ВСУ использованию ЗРК Patriot Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты уже ведут обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) по использованию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Курс подготовки займет несколько месяцев. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. «Обучение начато… оно займет несколько месяцев», — заявил Райдер в ходе брифинга для журналистов, слова представителя передает официальный сайт Пентагона. В ведомстве также сообщили, что количество солдат, которые пройдут обучение, составляет около 100 человек. Ранее стало известно, что в январе в Европе начнется расширенное обучение солдат ВСУ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ведет подготовку тысяч военнослужащих Украины. Эксперты подсчитали общее количество техники, что поставили Киеву страны НАТО. Согласно сообщению, с начала спецоперации Запад поставил Украине более 4 тысяч единиц военной техники, среди них 2 батареи ЗРК Patriot, передает RT. Соединенные Штаты уже ведут обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) по использованию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Курс подготовки займет несколько месяцев. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. «Обучение начато… оно займет несколько месяцев», — заявил Райдер в ходе брифинга для журналистов, слова представителя передает официальный сайт Пентагона. В ведомстве также сообщили, что количество солдат, которые пройдут обучение, составляет около 100 человек. Ранее стало известно, что в январе в Европе начнется расширенное обучение солдат ВСУ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ведет подготовку тысяч военнослужащих Украины. Эксперты подсчитали общее количество техники, что поставили Киеву страны НАТО. Согласно сообщению, с начала спецоперации Запад поставил Украине более 4 тысяч единиц военной техники, среди них 2 батареи ЗРК Patriot, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям