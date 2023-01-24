Мэр Перми упрекнул звезду российского стендапа в недостатке интеллекта

Глава Перми Алексей Демкин: у стендап-комика Андрея Бебуришвили «недостаточно интеллекта»

25 января 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин выступил против концертов стендап-комика в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU У стендап-комика Андрея Бебуришвили «недостаточно интеллекта», а те глупости, которые он «нес со сцены», сложно назвать юмором. Такое мнение по поводу выступлений известного резидента «Comedy Club» высказал мэр Перми Алексей Демкин. Оценка творчества комика прозвучала на заседании Пермской гордумы при обсуждении патриотического воспитания и необходимости цензуры. В качестве положительного примера работы в этом направлении чиновник привел свою просьбу отменить концерты Бебуришвили в Перми. «Услышав [отзывы] от наших коллег, которые были среди зрителей, посмотрев выступление и собрав еще информацию, мы передали ее в администрацию президента с просьбой этого артиста больше не выпускать на сцену, по крайней мере, на пермских площадках. Там интеллекта недостаточно у человека. Те глупости, которые он нес со сцены, вызывали дикий хохот, но для человека, воспитанного в хороших традициях, я считаю, это было сложно назвать юмором», — сказал Демкин на заседании. По словам замглавы Перми по соцвопросам Алексея Грибанова, выступая на площадке ДК Солдатова, стендап-комики «говорили со сцены сомнительные вещи». Между тем, резидент «Comedy Club» Андрей Бебуришвили выступит во Дворце культуры Солдатова 27 января. URA.RU сообщало, что пермяки раскупили самые дорогие билеты на его концерт в амфитеатре и на балконе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У стендап-комика Андрея Бебуришвили «недостаточно интеллекта», а те глупости, которые он «нес со сцены», сложно назвать юмором. Такое мнение по поводу выступлений известного резидента «Comedy Club» высказал мэр Перми Алексей Демкин. Оценка творчества комика прозвучала на заседании Пермской гордумы при обсуждении патриотического воспитания и необходимости цензуры. В качестве положительного примера работы в этом направлении чиновник привел свою просьбу отменить концерты Бебуришвили в Перми. «Услышав [отзывы] от наших коллег, которые были среди зрителей, посмотрев выступление и собрав еще информацию, мы передали ее в администрацию президента с просьбой этого артиста больше не выпускать на сцену, по крайней мере, на пермских площадках. Там интеллекта недостаточно у человека. Те глупости, которые он нес со сцены, вызывали дикий хохот, но для человека, воспитанного в хороших традициях, я считаю, это было сложно назвать юмором», — сказал Демкин на заседании. По словам замглавы Перми по соцвопросам Алексея Грибанова, выступая на площадке ДК Солдатова, стендап-комики «говорили со сцены сомнительные вещи». Между тем, резидент «Comedy Club» Андрей Бебуришвили выступит во Дворце культуры Солдатова 27 января. URA.RU сообщало, что пермяки раскупили самые дорогие билеты на его концерт в амфитеатре и на балконе.