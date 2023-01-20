Пермяки раскупили самые дорогие билеты на концерт стендап-комика

21 января 2023 в 06:23 Размер текста - 17 +

На концерт комика Бебуришвили раскуплены самые дорогие билеты Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми раскупили самые дорогие билеты в партере на концерт стендап-комика Андрея Бебуришвили. На сервисе «Яндекс Афиша» предложено лишь несколько мест в амфитеатре и на балконе. Резидент «Comedy Club» выступит в ДК им. Солдатова 27 января. «Легко и иронично о насущном и обыденном. Простые на первый взгляд шутки Андрея Бебуришвили скрывают в себе лаконичный подтекст, поэтому его выступления спокойны, размеренны и дадут расслабиться и посмеяться без лишних раздумий. Это успешный резидент ComedyClub, победитель Comedy Баттла и ведущий проекта „Открытый микрофон“», — указано в анонсе «Яндекс Афиши». Ранее URA.RU сообщало, что в Перми с сольным концертом 23 марта в УДС «Молот» выступит украинская певица Anna Asti. Судя по сервису «Яндекс Афиша», практически все самые дорогие билеты стоимостью в 5 тысяч рублей уже раскуплены. А 12 мая в УДС «Молот» состоится концерт к 60-летию рок-музыканта Виктора Цоя с его оцифрованным голосом. Анонс программы также размещен на сервисе «Яндекс Афиша».

В Перми раскупили самые дорогие билеты в партере на концерт стендап-комика Андрея Бебуришвили. На сервисе «Яндекс Афиша» предложено лишь несколько мест в амфитеатре и на балконе. Резидент «Comedy Club» выступит в ДК им. Солдатова 27 января. «Легко и иронично о насущном и обыденном. Простые на первый взгляд шутки Андрея Бебуришвили скрывают в себе лаконичный подтекст, поэтому его выступления спокойны, размеренны и дадут расслабиться и посмеяться без лишних раздумий. Это успешный резидент ComedyClub, победитель Comedy Баттла и ведущий проекта „Открытый микрофон“», — указано в анонсе «Яндекс Афиши». Ранее URA.RU сообщало, что в Перми с сольным концертом 23 марта в УДС «Молот» выступит украинская певица Anna Asti. Судя по сервису «Яндекс Афиша», практически все самые дорогие билеты стоимостью в 5 тысяч рублей уже раскуплены. А 12 мая в УДС «Молот» состоится концерт к 60-летию рок-музыканта Виктора Цоя с его оцифрованным голосом. Анонс программы также размещен на сервисе «Яндекс Афиша».