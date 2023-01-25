Врач рассказал, как победить старость и продлить жизнь

Врач Фокин: качественное питание, водный баланс и свежий воздух продляют жизнь

25 января 2023 в 08:40 Размер текста - 17 +

Качественное питание поможет продлить жизнь, считает врач Юрий Фокин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Качество и продолжительность человеческой жизни зависят от ряда простых рекомендаций. Об этом рассказал врач-хирург, полковник медицинской службы в отставке Юрий Фокин. Среди них качественное питание и соблюдение водного баланса в организме. «Важно соблюдать водный режим — если человек ежедневно будет выпивать свою норму воды, то скорость старения организма значительно замедлится», — цитирует Фокина издание «Подмосковье сегодня». Он уточнил, что отчасти этот процесс зависит от генетики, но его можно скорректировать. Существуют продукты питания, которые замедляют старение. Этому процессу также помогает питьевой режим. Третьим важным фактором врач назвал свежий воздух — путешествия на природу также помогут сохранить молодость. Диетолог Марият Мухина рассказала, что помощником при сохранении молодости является кальмаровое мясо. Оно богато витаминами группы B, которые необходимы для тонуса кожи.

Качество и продолжительность человеческой жизни зависят от ряда простых рекомендаций. Об этом рассказал врач-хирург, полковник медицинской службы в отставке Юрий Фокин. Среди них качественное питание и соблюдение водного баланса в организме. «Важно соблюдать водный режим — если человек ежедневно будет выпивать свою норму воды, то скорость старения организма значительно замедлится», — цитирует Фокина издание «Подмосковье сегодня». Он уточнил, что отчасти этот процесс зависит от генетики, но его можно скорректировать. Существуют продукты питания, которые замедляют старение. Этому процессу также помогает питьевой режим. Третьим важным фактором врач назвал свежий воздух — путешествия на природу также помогут сохранить молодость. Диетолог Марият Мухина рассказала, что помощником при сохранении молодости является кальмаровое мясо. Оно богато витаминами группы B, которые необходимы для тонуса кожи.