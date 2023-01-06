Диетолог назвала продукт, который поможет женщинам сохранить красоту

Диетолог: блюда из кальмаров помогают сохранить молодость

06 января 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Диетолог рассказала, какой продукт нужен женщинам Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Блюда из кальмаров помогают сохранить женскую красоту и избавляют от головной боли. Об этом рассказала диетолог Марият Мухина. «Кальмар еще называют продуктом для женской красоты, так как он оздоравливает кожу, волосы, избавляет от ломкости ногтей», — рассказала Мухина изданию Life. Она также отметила, что мясо этого морепродукта богато витаминами группы B, что помогает предотвратить головные боли. Кальмары полезны не только для женщин, но и для детей и мужчин. Они богаты фосфором, что плодотворно сказывается на формировании детских костей и зубов. Кроме того, кальмаровое мясо представляет собой легко усваиваемый белок, что может помочь мужчинам наращивать мышцы и вырабатывать тестостерон. Ранее дерматолог из Нью-Йорка Эллен Гендлер дала свои советы как дольше сохранять красоту и молодость. Она отметила, что для поддержания состояния кожи нужно употреблять продукты с витамином С, потому что он является природным антиоксидантом. Также она напомнила о важности использования солнцезащитного крема в течении всего года.

Блюда из кальмаров помогают сохранить женскую красоту и избавляют от головной боли. Об этом рассказала диетолог Марият Мухина. «Кальмар еще называют продуктом для женской красоты, так как он оздоравливает кожу, волосы, избавляет от ломкости ногтей», — рассказала Мухина изданию Life. Она также отметила, что мясо этого морепродукта богато витаминами группы B, что помогает предотвратить головные боли. Кальмары полезны не только для женщин, но и для детей и мужчин. Они богаты фосфором, что плодотворно сказывается на формировании детских костей и зубов. Кроме того, кальмаровое мясо представляет собой легко усваиваемый белок, что может помочь мужчинам наращивать мышцы и вырабатывать тестостерон. Ранее дерматолог из Нью-Йорка Эллен Гендлер дала свои советы как дольше сохранять красоту и молодость. Она отметила, что для поддержания состояния кожи нужно употреблять продукты с витамином С, потому что он является природным антиоксидантом. Также она напомнила о важности использования солнцезащитного крема в течении всего года.