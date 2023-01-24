24 января 2023
23 января 2023

В ДТП на тюменской «трассе смерти» погиб человек. Видео

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
Проезд в месте аварии ограничен, его регулируют сотрудники ГИБДД Фото:

На 260-м км федеральной трассы Тюмень — ХМАО произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. Движение по трассе частично ограничено.

«Трагедия на 260-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, в Тобольском районе. Столкнулись „Лада Ларгус“ и „Лада Веста“. В аварии погиб водитель „Ларгуса“», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Как именно произошла авария, пока достоверно не выяснено. Пассажир и водитель второго автомобиля доставлены в больницу. Движение на участке трассы частично ограничено, проехать можно лишь по одной полосе. На месте работают инспекторы ДПС.

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На 260-м км федеральной трассы Тюмень — ХМАО произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. Движение по трассе частично ограничено. «Трагедия на 260-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, в Тобольском районе. Столкнулись „Лада Ларгус“ и „Лада Веста“. В аварии погиб водитель „Ларгуса“», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Как именно произошла авария, пока достоверно не выяснено. Пассажир и водитель второго автомобиля доставлены в больницу. Движение на участке трассы частично ограничено, проехать можно лишь по одной полосе. На месте работают инспекторы ДПС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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