В ДТП на тюменской «трассе смерти» погиб человек. Видео

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП

25 января 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

Проезд в месте аварии ограничен, его регулируют сотрудники ГИБДД Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На 260-м км федеральной трассы Тюмень — ХМАО произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. Движение по трассе частично ограничено. «Трагедия на 260-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, в Тобольском районе. Столкнулись „Лада Ларгус“ и „Лада Веста“. В аварии погиб водитель „Ларгуса“», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Как именно произошла авария, пока достоверно не выяснено. Пассажир и водитель второго автомобиля доставлены в больницу. Движение на участке трассы частично ограничено, проехать можно лишь по одной полосе. На месте работают инспекторы ДПС.

На 260-м км федеральной трассы Тюмень — ХМАО произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. Движение по трассе частично ограничено. «Трагедия на 260-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, в Тобольском районе. Столкнулись „Лада Ларгус“ и „Лада Веста“. В аварии погиб водитель „Ларгуса“», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Как именно произошла авария, пока достоверно не выяснено. Пассажир и водитель второго автомобиля доставлены в больницу. Движение на участке трассы частично ограничено, проехать можно лишь по одной полосе. На месте работают инспекторы ДПС.