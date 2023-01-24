На 260-м км федеральной трассы Тюмень — ХМАО произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. Движение по трассе частично ограничено.
«Трагедия на 260-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, в Тобольском районе. Столкнулись „Лада Ларгус“ и „Лада Веста“. В аварии погиб водитель „Ларгуса“», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
Как именно произошла авария, пока достоверно не выяснено. Пассажир и водитель второго автомобиля доставлены в больницу. Движение на участке трассы частично ограничено, проехать можно лишь по одной полосе. На месте работают инспекторы ДПС.
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