Пермский губернатор Махонин навестит беженцев из зоны СВО

25 января 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Губернатор держит ситуацию на личном контроле Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует пообщаться с беженцами, которые 24 января прибыли в регион. Как сообщил глава края на заседании правительства 25 января, он намерен узнать, в чем нуждаются переселенцы. Трансляция проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «К нам приехали порядка 40 граждан из новых территорий страны, которые были вынуждены временно покинуть свои родные дома. В ближайшее время считаю правильным до людей доехать, поговорить с ними, какие еще бытовые проблемы у них существуют. Попрошу, чтобы эта работа проводилась в постоянном режиме», — отметил Махонин. Он заявил, что держит ситуацию на личном контроле, и попросил вице-премьера Александра Борисова координировать работу. Люди будут обеспечены и жильем, и питанием, отметил Махонин. 44 беженца временно разместили в пансионате «Изумруд» в поселке Протасы. Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины с 24 февраля 2022 года.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует пообщаться с беженцами, которые 24 января прибыли в регион. Как сообщил глава края на заседании правительства 25 января, он намерен узнать, в чем нуждаются переселенцы. Трансляция проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «К нам приехали порядка 40 граждан из новых территорий страны, которые были вынуждены временно покинуть свои родные дома. В ближайшее время считаю правильным до людей доехать, поговорить с ними, какие еще бытовые проблемы у них существуют. Попрошу, чтобы эта работа проводилась в постоянном режиме», — отметил Махонин. Он заявил, что держит ситуацию на личном контроле, и попросил вице-премьера Александра Борисова координировать работу. Люди будут обеспечены и жильем, и питанием, отметил Махонин. 44 беженца временно разместили в пансионате «Изумруд» в поселке Протасы. Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины с 24 февраля 2022 года.