23 января 2023

В Пермский край приехали десятки беженцев из зоны СВО

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, эвакуация, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, беженцы, раздача, бутылка воды, гуманитарка
Беженцев разместили в пансионате в поселке Протасы Фото:

В Пермский край прибыли 44 переселенца с территории Украины, ЛНР и ДНР. Беженцев разместили в Пермском муниципальном районе, все они прошли осмотр на предмет необходимости оказания медпомощи, сообщается на сайте правительства региона.

«В Прикамье прибыла первая организованная группа вынужденных переселенцев из Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик», — передает сайт кабмина. 44 переселенца временно разместили в пансионате «Изумруд» в поселке Протасы.

Глава региона Дмитрий Махонин поручил властям оказать всю необходимую помощь переселенцам. Отмечается, что в крае заранее были подготовлены специальные пункты размещения для принятия беженцев. С начала спецоперации Пермский край принимал на своей территории небольшие группы и семьи, переехавших с Украины и Донбасса. Так, осенью 2022 года регион готовился принять более 100 переселенцев из ЛДНР.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин называл ее целью защиту мирного населения Донбасса от агрессии.

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В Пермский край прибыли 44 переселенца с территории Украины, ЛНР и ДНР. Беженцев разместили в Пермском муниципальном районе, все они прошли осмотр на предмет необходимости оказания медпомощи, сообщается на сайте правительства региона. «В Прикамье прибыла первая организованная группа вынужденных переселенцев из Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик», — передает сайт кабмина. 44 переселенца временно разместили в пансионате «Изумруд» в поселке Протасы. Глава региона Дмитрий Махонин поручил властям оказать всю необходимую помощь переселенцам. Отмечается, что в крае заранее были подготовлены специальные пункты размещения для принятия беженцев. С начала спецоперации Пермский край принимал на своей территории небольшие группы и семьи, переехавших с Украины и Донбасса. Так, осенью 2022 года регион готовился принять более 100 переселенцев из ЛДНР. Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин называл ее целью защиту мирного населения Донбасса от агрессии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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