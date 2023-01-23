В Пермский край приехали десятки беженцев из зоны СВО

24 января 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Беженцев разместили в пансионате в поселке Протасы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Пермский край прибыли 44 переселенца с территории Украины, ЛНР и ДНР. Беженцев разместили в Пермском муниципальном районе, все они прошли осмотр на предмет необходимости оказания медпомощи, сообщается на сайте правительства региона. «В Прикамье прибыла первая организованная группа вынужденных переселенцев из Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик», — передает сайт кабмина. 44 переселенца временно разместили в пансионате «Изумруд» в поселке Протасы. Глава региона Дмитрий Махонин поручил властям оказать всю необходимую помощь переселенцам. Отмечается, что в крае заранее были подготовлены специальные пункты размещения для принятия беженцев. С начала спецоперации Пермский край принимал на своей территории небольшие группы и семьи, переехавших с Украины и Донбасса. Так, осенью 2022 года регион готовился принять более 100 переселенцев из ЛДНР. Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин называл ее целью защиту мирного населения Донбасса от агрессии.

В Пермский край прибыли 44 переселенца с территории Украины, ЛНР и ДНР. Беженцев разместили в Пермском муниципальном районе, все они прошли осмотр на предмет необходимости оказания медпомощи, сообщается на сайте правительства региона. «В Прикамье прибыла первая организованная группа вынужденных переселенцев из Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик», — передает сайт кабмина. 44 переселенца временно разместили в пансионате «Изумруд» в поселке Протасы. Глава региона Дмитрий Махонин поручил властям оказать всю необходимую помощь переселенцам. Отмечается, что в крае заранее были подготовлены специальные пункты размещения для принятия беженцев. С начала спецоперации Пермский край принимал на своей территории небольшие группы и семьи, переехавших с Украины и Донбасса. Так, осенью 2022 года регион готовился принять более 100 переселенцев из ЛДНР. Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин называл ее целью защиту мирного населения Донбасса от агрессии.