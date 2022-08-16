«Бутырка» выступит рядом с самой страшной пермской колонией

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В колонии «Белый лебедь» сидят самые опасные преступники России Фото:

В пермском Соликамске, известным своей колонией для пожизненно осужденных «Белый лебедь», выступит легендарная шансон-группа «Бутырка». Об этом сообщается в официальной группе «МАУК „Дворец Культуры ‚Прикамье‘ в соцсети ‚ВКонтакте‘.

«20 лет назад вышли первые альбомы легендарной группы «Бутырка»! И «Бутырка» ждет вас 16 ноября в 19:00 на сцене Дворца Культуры «Прикамье», — сообщается в афише. В юбилейном концерте прозвучат как новые песни, так и проверенные временем суперхиты. Цена билетов — от 1000 до 1500 рублей.

«Бутырка» — российская музыкальная группа, работающая в жанрах русский шансон, блатная песня и городской романс. Известна таким хитам, как: «Запахло весной», «Аттестат», «Шарик», «Кольщик», «Тает снег» и другими.

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В пермском Соликамске, известным своей колонией для пожизненно осужденных «Белый лебедь», выступит легендарная шансон-группа «Бутырка». Об этом сообщается в официальной группе «МАУК „Дворец Культуры ‚Прикамье‘ в соцсети ‚ВКонтакте‘. «20 лет назад вышли первые альбомы легендарной группы «Бутырка»! И «Бутырка» ждет вас 16 ноября в 19:00 на сцене Дворца Культуры «Прикамье», — сообщается в афише. В юбилейном концерте прозвучат как новые песни, так и проверенные временем суперхиты. Цена билетов — от 1000 до 1500 рублей. «Бутырка» — российская музыкальная группа, работающая в жанрах русский шансон, блатная песня и городской романс. Известна таким хитам, как: «Запахло весной», «Аттестат», «Шарик», «Кольщик», «Тает снег» и другими.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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