«Бутырка» выступит рядом с самой страшной пермской колонией

В колонии «Белый лебедь» сидят самые опасные преступники России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В пермском Соликамске, известным своей колонией для пожизненно осужденных «Белый лебедь», выступит легендарная шансон-группа «Бутырка». Об этом сообщается в официальной группе «МАУК „Дворец Культуры ‚Прикамье‘ в соцсети ‚ВКонтакте‘.

«20 лет назад вышли первые альбомы легендарной группы «Бутырка»! И «Бутырка» ждет вас 16 ноября в 19:00 на сцене Дворца Культуры «Прикамье», — сообщается в афише. В юбилейном концерте прозвучат как новые песни, так и проверенные временем суперхиты. Цена билетов — от 1000 до 1500 рублей.

«Бутырка» — российская музыкальная группа, работающая в жанрах русский шансон, блатная песня и городской романс. Известна таким хитам, как: «Запахло весной», «Аттестат», «Шарик», «Кольщик», «Тает снег» и другими.