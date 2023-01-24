Пермяки за пределами края предпочитают покупать квартиры на Кубани

25 января 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Пермяки больше любят солнечный Краснодар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Пермского края, приобретая недвижимость в других регионах страны, выбирают Краснодар и окрестности. Об этом рассказали в управлении Росреестра по Прикамью. «В основном пермяки приобретают недвижимость в Краснодарском крае, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также в соседней Удмуртии и Свердловской области. Безусловным лидером является Краснодарский край, именно туда, где тепло и море близко, хотят переехать жители нашего сурового региона», — сообщает ведомство в соцсетях. За 2022 год пермяки купили 4819 объектов недвижимости в других регионах. Это на 3,6% больше, чем в 2021 году. В самой Перми жилье предпочитают покупать жители Челябинской области, Башкирии и Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Свердловской области, а также Москвы и Московской области.

Жители Пермского края, приобретая недвижимость в других регионах страны, выбирают Краснодар и окрестности. Об этом рассказали в управлении Росреестра по Прикамью. «В основном пермяки приобретают недвижимость в Краснодарском крае, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также в соседней Удмуртии и Свердловской области. Безусловным лидером является Краснодарский край, именно туда, где тепло и море близко, хотят переехать жители нашего сурового региона», — сообщает ведомство в соцсетях. За 2022 год пермяки купили 4819 объектов недвижимости в других регионах. Это на 3,6% больше, чем в 2021 году. В самой Перми жилье предпочитают покупать жители Челябинской области, Башкирии и Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Свердловской области, а также Москвы и Московской области.