Пермяки за пределами края предпочитают покупать квартиры на Кубани

Жители Пермского края, приобретая недвижимость в других регионах страны, выбирают Краснодар и окрестности. Об этом рассказали в управлении Росреестра по Прикамью.
«В основном пермяки приобретают недвижимость в Краснодарском крае, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также в соседней Удмуртии и Свердловской области. Безусловным лидером является Краснодарский край, именно туда, где тепло и море близко, хотят переехать жители нашего сурового региона», — сообщает ведомство в соцсетях.
За 2022 год пермяки купили 4819 объектов недвижимости в других регионах. Это на 3,6% больше, чем в 2021 году. В самой Перми жилье предпочитают покупать жители Челябинской области, Башкирии и Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Свердловской области, а также Москвы и Московской области.
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