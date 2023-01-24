Тюменский губернатор возьмет на работу ответственного за награды

В аппарат губернатора Тюменской области ищут чиновника, который будет отвечать за награждения

25 января 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор ищет помощника, который будет отвечать за выдачу правительственных наград Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В аппарат губернатора Тюменской области ищут на зарплату чиновника, который будет отвечать за награждения граждан и должностных лиц правительством. Информация об этом размещена на портале «Госслужба». «Осуществляет подготовку необходимых наградных документов для согласования в отраслевой исполнительный орган государственной власти, осуществляет подготовку наградных документов к заседанию комиссии по наградам и почетным званиям Тюменской области, готовит проекты писем о результатах рассмотрения наградных документов комиссией по наградам и почетным званиям», — прописано в должностных обязанностях. Кандидату на должность необходимо иметь высшее образование. Зарплата чиновника составит от 21, 6 до 31, 2 тыс. рублей. Помощника себе ищет и мэр Тюмени Руслан Кухарук. В администрации города открылась вакансия консультанта, который будет проверять за мэром важные документы.

В аппарат губернатора Тюменской области ищут на зарплату чиновника, который будет отвечать за награждения граждан и должностных лиц правительством. Информация об этом размещена на портале «Госслужба». «Осуществляет подготовку необходимых наградных документов для согласования в отраслевой исполнительный орган государственной власти, осуществляет подготовку наградных документов к заседанию комиссии по наградам и почетным званиям Тюменской области, готовит проекты писем о результатах рассмотрения наградных документов комиссией по наградам и почетным званиям», — прописано в должностных обязанностях. Кандидату на должность необходимо иметь высшее образование. Зарплата чиновника составит от 21, 6 до 31, 2 тыс. рублей. Помощника себе ищет и мэр Тюмени Руслан Кухарук. В администрации города открылась вакансия консультанта, который будет проверять за мэром важные документы.