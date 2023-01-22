22 января 2023
21 января 2023
20 января 2023

Мэр Тюмени ищет человека, которому доверит секреты и документы

В администрации Тюмени ищут консультанта для мэра Кухарука
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум Города России 2030: диалог с главами Города будущего. Екатеринбург , кухарук руслан
Тюменский мэр Кухарук ищет чиновника для подстраховки в работе с документами Фото:

В резерв администрации Тюмени ищут консультанта, который будет проверять нормативно-правовые акты мэра Кухарука на их соответствие действующему законодательству. Вакансия размещена на портале «Госслужба».

«Осуществлять проведение правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы города Тюмени, администрации города Тюмени на предмет их соответствия законодательству РФ. Соответствия законодательству Тюменской области, муниципальным правовым актам города Тюмени и правилам юридической техники», — прописано в должностных обязанностях.

Сотрудник также будет координировать юридические службы администрации города. Помимо этого чиновнику предстоит проводить антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых актов главы города Тюмени, проверять и заключать договоры органа местного самоуправления.

Чиновнику будут платить от 27 до 43,2 тыс. рублей. Требования к стажу государственной службы не предъявляются.

Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменское правительство хочет принять на работу ревизора вузов. Чиновник, контролирующий работу тюменских университетов, будет получать от 51 тыс. рублей.

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В резерв администрации Тюмени ищут консультанта, который будет проверять нормативно-правовые акты мэра Кухарука на их соответствие действующему законодательству. Вакансия размещена на портале «Госслужба». «Осуществлять проведение правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы города Тюмени, администрации города Тюмени на предмет их соответствия законодательству РФ. Соответствия законодательству Тюменской области, муниципальным правовым актам города Тюмени и правилам юридической техники», — прописано в должностных обязанностях. Сотрудник также будет координировать юридические службы администрации города. Помимо этого чиновнику предстоит проводить антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых актов главы города Тюмени, проверять и заключать договоры органа местного самоуправления. Чиновнику будут платить от 27 до 43,2 тыс. рублей. Требования к стажу государственной службы не предъявляются. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменское правительство хочет принять на работу ревизора вузов. Чиновник, контролирующий работу тюменских университетов, будет получать от 51 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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